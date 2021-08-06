Министр призвала растить кадры со школы Приток молодых специалистов в сферу здравоохранения уже увеличился почти в 1,5 раза

Заместитель председателя правительства – министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко поручила главным врачам медучреждений Приморья вести системную работу со школьниками и студентами.

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, во время рабочей поездки министр посетила Черниговскую, Кировскую, Красноармейскую, Пожарскую центральные районные больницы, Лесозаводскую, Дальнереченскую и Спасскую городские больницы. Главным врачам этих медучреждений она поручила с 1 сентября начинать системную работу со школьниками по профориентации, с целевиками, которые учатся в Тихоокеанском государственном медуниверситете, и студентами медицинских колледжей. Также требуется взаимодействие с ребятами, которые учатся в медицинских вузах Приморья и Хабаровска, но не имеют целевых договоров.

– Самый верный, но самый долгий путь – вырастить кадры. То есть начинать работу со школьниками 10–11-х классов, помогать им готовиться к сдаче ЕГЭ, заключать с ними целевые договоры и сопровождать все годы обучения, приглашать на практику, регулярно с ними встречаться. Такая системная работа позволит в ближайшие годы закрыть кадровый дефицит, – обозначила Анастасия Худченко.

В решении кадрового вопроса в Приморье значительно помогают принятые в 2018 году меры социальной поддержки медработников. В частности, молодые специалисты, трудоустроившиеся в медучреждения, получают единовременные выплаты, ежемесячные доплаты к заработной плате, могут компенсировать наем жилья. Благодаря ежегодному увеличению целевого набора и региональным мерам соцподдержки в прошлом году в медицину Приморья пришли 246 молодых врачей, что на 47 % больше, чем в 2019 году. Однако в год пандемии из медицины ушли возрастные специалисты, поэтому система не почувствовала притока. Активная работа по привлечению молодых кадров будет продолжаться, пообещала зампред. Также Анастасия Худченко рекомендовала главным врачам каждого из осмотренных лечебных учреждений усилить работу с базовыми медицинскими колледжами по привлечению среднего медперсонала.

– Безусловно, для молодых специалистов большую роль играют и условия труда, и наличие современного оборудования, и хороший ремонт в лечебном учреждении. В этом направлении также ведется работа. Благодаря реализации пятилетней программы модернизации первичного звена в Приморском крае будут построены 28 новых медучреждений и капитально отремонтированы 124 объекта. Поликлиники и больницы получат 356 единиц нового оборудования, – подчеркнула министр здравоохранения региона.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»