Малоимущим островитянам помогут с перевозкой скарба Нуждающимся жителям островных территорий Приморского края будет предоставляться выплата на перевозку автомобилей и негабаритных грузов. По 5 тысяч рублей на эти цели смогут получить в том числе те, кто проживает на островах Попова и Рейнеке Владивостокского городского округа.

Поручение предусмотреть новую меру социальной поддержки дал губернатор Олег Кожемяко во время недавней рабочей поездки по краю. Она призвана обеспечить равную транспортную доступность для граждан с низким достатком – получателей региональной доплаты к пенсии, ежемесячного пособия на ребенка.

По предварительным данным, уже в августе около 100 граждан, зарегистрированных по месту жительства на владивостокских островах Попова и Рейнеке, а также на острове Путятина, входящем в состав ЗАТО Фокино, получат по 5 тысяч рублей.

По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, выплата будет предоставлена в беззаявительном порядке, по тем сведениям, которые уже имеются в органах соцзащиты. Консультации можно получить по телефону Приморского центра социальной поддержки: 8-800-30-22-145.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА