Команду Шестакова укрепили «лидером России» На этой неделе к своим обязанностям официально приступил новый первый заместитель главы Владивостока Сергей Дмитриенко.

Бывший чиновник правительств Амурской области и Приморского края в «Сером доме» займется вопросами развития экономики, финансов, муниципальных закупок, финансового контроля и работы бухгалтерии. Начиная с мая текущего года переход Дмитриенко с краевого на муниципальный уровень неоднократно анонсировал Константин Шестаков.

После назначения Сергея Дмитриенко количество заместителей мэра Владивостока достигло восьми человек.

Справка «В»

Сергею Дмитриенко 42 года. Трудовую деятельность начал в 1995 году в качестве переводчика английского языка. После окончания Благовещенского филиала Московской академии предпринимательства по специальности «мировая экономика» работал муниципальным служащим в администрации Благовещенска, а с 2004 по 2010 год занимал различные должности в минэкономразвития Амурской области. В 2010–2011 годах являлся заместителем главы Благовещенска, с 2011 по 2018 год вновь работал в областном правительстве. С начала 2019 года занимал пост замминистра экономического развития Приморского края. В том же году стал победителем федерального конкурса управленцев «Лидеры России».

Отдел политики «В»

Фото с сайта vlc.ru