Ремонт Светланской завершат раньше срока В районе перекрестка улиц Светланской и Уборевича подрядная организация завершает реконструкцию проходного канала и тепловых сетей. Вероятнее всего, работы, потребовавшие перекрытия проезжей части в районе с оживленным движением, будут окончены намного раньше плановой даты – 15 августа.

По словам директора МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» Олега Титова, сегодня подрядчик «ДальСТАМ» приступил к засыпке проходного канала и бетонированию стен тепловых камер. Завтра специалисты приступят к сварочным работам трубопровода теплокамер. Начиная с 30 июля тепловики выполнили демонтаж старого железобетонного канала, расчистили от грязи и ила участок и выполнили монтаж новой трубы протяженностью 29 метров. Проходной канал изготовили заранее, чтобы сократить сроки ремонтных работ.

Еще во вторник, 3 августа, специалисты выполнили стыковку новой трубы и утрамбовали щебнем проходной канал. Как сказал подрядчик, уже к субботе, 7 августа, он планирует завершить свои ремонтные работы. Далее останется провести благоустройство проезжей части на Светланской, которое выполнит управление дорог и благоустройства мэрии.

Отдел новостей «В»