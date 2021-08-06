Депутаты и администрация Владивостока договорились усилить взаимодействие На внеочередном торжественном заседании Думы Владивостока, которое состоялось вчера, 5 августа, в стенах городской администрации, принес присягу новый глава краевой столицы Константин Шестаков.

Напомним, что 29 июля Дума Владивостока провела голосование по кандидатурам, представленным комиссией по проведению конкурса на замещение должности главы Владивостока. 30 присутствовавших на заседании депутатов единогласно поддержали Константина Шестакова, который с конца мая являлся и.о. главы города. Добавим, что в состав конкурсной комиссии, которая занималась отбором претендентов, входили депутаты Думы Владивостока Виктор Федоров, Евгений Пименов, Геннадий Куликов, Роза Чемерис, а также четыре представителя губернатора, включая вице-губернатора – руководителя аппарата правительства Приморского края Антона Волошко.

Открывая торжественное заседание, председатель Думы Владивостока Андрей Брик напомнил, что в соответствии с городским уставом полномочия главы города начинаются с момента принятия думой решения о его избрании, а не позднее 15 дней со дня принятия такого решения новый глава города приносит присягу.

Затем слово дали избранному главе Владивостока.

После произнесения слов присяги Константин Шестаков кратко обозначил первоочередные задачи для своей команды и поблагодарил депутатов Думы Владивостока за конструктивную совместную работу. Также он выразил готовность расширять форматы взаимодействия, например, проводить совместные планерки в здании администрации.

– Сегодня мы обрели в лице Константина Владимировича главу города Владивостока. Что касается взаимодействия с администрацией, уже сегодня вырабатываются новые методы и подходы. Внедрен новый формат – присутствие депутатов в расширенном составе на аппаратных совещаниях, что дает положительный результат, так как позволяет депутатам оперативно получать информацию о том, как решаются актуальные вопросы жизни города, – сказал председатель Думы Владивостока Андрей Брик, добавив, что сегодня во Владивостоке выстроена совместная работа всех уровней и ветвей власти.

Кроме того, нового главу Владивостока напутствовал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

– Предстоящий пятилетний период должен знаменовать улучшение жизни горожан в плане бытовых условий, создания комфортной среды, новых парков и скверов, работу по организации транспорта. Константин Владимирович за это время должен доказать, что он состоялся как мэр. А мы настроены совместно решать насущные проблемы города, – подчеркнул глава региона.

Артем СТРОГИН

Фото пресс-службы Думы Владивостока