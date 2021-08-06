Укол с приятными последствиями Правительство Приморья определило правила, по которым разыграют автомобили и квартиры среди тех, кто привьется от коронавируса до 15 сентября.

Напомним, что закон о стимулировании добровольной вакцинации от COVID-19 был принят 28 июля. По словам специалистов краевого министерства труда и социальной политики, сертификаты, дающие право на приобретение жилья на территории Приморского края или легкового автомобиля, разыграют с помощью жеребьевки. Их номинальная стоимость равна 3,8 млн рублей и 1 млн рублей соответственно.

Всего на кону два сертификата на квартиры и пять – на автомобили. В случае если цена приобретаемых объектов превысит номинал сертификата, разницу победитель возмещает за счет собственных средств.

– Участниками розыгрыша могут стать граждане России, которые постоянно проживают на территории края и пройдут первый и второй этапы иммунизации от COVID-19 (первый этап – в случае с вакциной «Спутник Лайт») в Приморье до 15 сентября этого года, – пояснили в минсоцполитики Приморья.

Данные о прохождении вакцинации должны быть внесены в государственный регистр. Также для участия в жеребьевке человеку необходимо быть зарегистрированным по месту жительства на территории Приморья, иметь учетную запись на портале «Госуслуги» и зарегистрироваться на региональном портале госуслуг, чтобы получить уникальный код участника жеребьевки. Регистрация для получения кода будет доступна на региональном портале с 16 августа по 20 сентября. Каждый вакцинированный может зарегистрироваться для участия в розыгрыше только один раз. Владельцев сертификатов определят 25 сентября.

Отдел новостей «В»