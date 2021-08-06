В первый раз в новый класс «Школьные» 10 тысяч рублей от государства помогут родителям угнаться за ростом цен на одежду и канцтовары

Более 100 тысяч приморских семей, в которых воспитываются дети школьного возраста, на текущей неделе получили от государства единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Начать перечисление денег пораньше – со 2 августа, а не с середины месяца, как планировалось изначально, – распорядился президент России Владимир Путин.

На совещании в конце июля глава государства подчеркнул, что у семей должна быть возможность подготовиться к учебному году без спешки. Сейчас до Дня знаний остается чуть больше трех недель, и за это время нужно не только выучить стихотворение для торжественной линейки, но и закупить все необходимое к школе. И пока не обремененные семьей граждане радуются теплым денькам на море, родители учащихся уже атакуют канцелярские магазины.

Тетрадки доведут до ручки

Как рассказали «В» экономисты Дальневосточного главного управления Банка России, школьный набор из ранца, 10 ручек и карандашей, 30 тетрадей, 10 учебных пособий, двух альбомов для рисования, двух комплектов школьной одежды и обуви, а также одного спортивного комплекта для девочек в этом году обошелся на 2,1 % дороже, чем в 2020-м. Аналогичный комплект для мальчиков подорожал на 2 %. Однако на отдельные группы товаров цены растут стремительнее, чем сами дети. Например, импортные школьные ранцы, ручки и карандаши за год подорожали не меньше чем на 10 %. Специалисты связывают это с ослаблением рубля и добавляют, что стоимость школьной продукции российского производства подорожала незначительно.

В целом затягивать пояса перед 1 сентября приморским родителям не придется, да и скидки на некоторые товары никто не отменял. Однако определить некий средний чек на подготовку школьника к учебному году не получится. Сумма расходов зависит не только от пола вашего ребенка (как рассказали в Банке России, цены на товары для девочек и мальчиков растут с разной скоростью), но и от того, в каком классе он учится. Например, сэкономить на первоклашках практически невозможно: портфель, канцелярию, одежду и обувь придется покупать в полном объеме, особенно если ребенок в семье один. А то, что семилетки растут куда быстрее, чем старшеклассники, да и пятна на их одежде появляются куда чаще, вынуждает родителей потратиться на дополнительную пару брюк, рубашек и обуви.

Существуют на рынке школьных принадлежностей категории товаров, рост цен на которые заметен невооруженным глазом. Например, постоянно дорожают рабочие тетради и дидактические материалы: в этом году стоимость такой продукции увеличилась на 3,5 %. Причиной этому экономисты считают увеличение издержек производителей из-за повышения тарифов на коммунальные услуги и курс рубля. При этом специалисты подчеркивают, что в Приморском крае стоимость набора школьника практически не отличается от среднероссийской.

Удивительно, но порадовать родителей этим летом могут цены на школьную форму. По сравнению с летом 2020 года они выросли незначительно, а на некоторые категории товаров и вовсе снизились. Например, блузки для девочек подорожали всего на 0,4 %, а юбки стали немного дешевле. Рубашка и брюки для мальчика выросли в цене на 1,7 %, джемперы – на 1,2 %. Подвели только сарафаны и платья: здесь произошло довольно ощутимое повышение стоимости – на 5,2 %.

Стоит напомнить, что расценки зависят не только от категории товаров, но и от места, в котором вы совершаете покупки. Многие родители отмечают, что форменное платье в специализированном магазине будет стоить минимум на треть дороже, чем при покупке у поставщика в Интернете. Поэтому для начала попробуйте сравнить цены в разных точках. Особенно если в вашем учебном заведении нет никаких требований к форме, кроме цвета или длины юбки.

– Мне кажется, что подготовить ребенка к школе на выделенные государством деньги вполне возможно, но только если с прошлого года у вас остались обувь, рюкзак, частично канцелярия, кроссовки и форма на физкультуру, – подсчитывает Виталия, мама пятиклашки.

– Портфель у нас уже четыре года, блузки и платья я покупаю в интернет-магазине, а рабочие тетради заказываются родительским комитетом на весь класс заранее. Довольно большую сумму мы отдаем за обувь. Например, в прошлом году у дочки очень быстро росла нога, поэтому пришлось покупать туфли на сменку дважды.

По словам родительницы, сильнее всего для нее заметен рост цен на канцелярию. С каждым годом общий чек на подготовку к школе становится все внушительнее. Если сложить все траты, включая рюкзак и одежду, которые закупаются раз в несколько лет, получится сумма около 20 тысяч рублей.

Готовиться к сентябрю лучше с февраля

Последние несколько лет многие учебные заведения Владивостока переполнены. В одной параллели могут учиться по пять, а то и по шесть классов: чем младше школьники, тем больше шанс обнаружить классы с литерой «Д» или «Е». Конечно, такая ситуация приводит к дефициту учебных пособий и хрестоматий. Однако о необходимости докупать учебники и сборники родителям должны сообщить еще до 1 сентября.

Помимо вопроса, в чем ходить в школу, назревает и еще один – где делать уроки. Организацией комфортного рабочего места для первоклашки многие семьи также озадачиваются заранее. И покупка всего необходимого тоже встанет в копеечку.

– У нас подготовка к школе началась еще в феврале, чтобы распределить нагрузку на семейный бюджет, – рассказывает Елена, мама первоклашки и шестиклассника. – В этом году пришлось делать ремонт в комнате мальчишек, покупать новые столы и стулья, чтобы у каждого было свое рабочее место. На это ушло 40 тысяч рублей. Теперь мы приступили к покупке формы. И если старшему сыну я могу взять всего две рубашки, то младшему нужно хотя бы пять. А еще каждому нужны двое брюк, обувь и сменка, спортивная форма, канцелярия…

По оценке Елены, за 6 лет после того, как в школу пошел ее старший сын, комплект к 1 сентября подорожал минимум на 30 %.

– Раньше я могла купить хорошие брюки за 600 рублей. А теперь они будут стоить не меньше 1,5 тысячи. Основной статьей расходов для меня являются рюкзаки, потому что покупаю я довольно дорогие модели. Раньше они стоили 5,5 тысячи, теперь – 7,5 тысячи, – говорит женщина. – Но зато старший сын отходил с рюкзаком 5 лет, а те, что стоят дешевле, не продержатся и года.

Родители оценили помощь

Как уже сказано выше, в 2021 году обеспечивать школьников всем необходимым для учебы стало немного легче благодаря единовременной выплате в размере 10 тысяч рублей.

– Мы уже получили деньги и составили приблизительный список покупок: это форма, сменная обувь, спортивный костюм и канцелярия. Думаю, нам этой суммы вполне хватит на то, чтобы собрать ребенка в первый класс, – говорит мама первоклассника Екатерина. – Насчет учебников мы пока не знаем: родительское собрание в школе будет только в конце августа. Кроме того, на выпускном из детсада нам подарили ручки, тетради, краски и пластилин. Все это пригодится, может быть, купим что-то еще по мелочи. Пока мы потратили 2 тысячи рублей на рюкзак, 1,5 тысячи на брюки и рубашку. Кроме того, в нашей школе нужна сменная обувь с белой подошвой. Выбор здесь небольшой, а стоимость – от 2 до 2,5 тысячи.

– На выпускной в детском саду в качестве подарка родительский комитет решил приобрести ребятам канцелярский набор школьника. Все необходимое для первоклашки в нем есть, поэтому тратить президентскую выплату на тетради, ручки и цветную бумагу я не планирую, – рассказала «В» Алина, мама двух детей школьного возраста, один из которых пойдет в первый класс. – Зато мы с сыном уже присмотрели хороший ранец с ортопедической спинкой – в выходные пойдем примерять. Надеемся также купить школьные брюки и парочку нарядных белых рубашек. А после магазина обязательно побалую ребенка любимым мороженым!

– Моему сыну исполнилось 6 лет в конце июля. И хотя в школу он пойдет только в 2022 году, наша семья попала в число получателей президентской выплаты, которая позволила нам компенсировать часть расходов на организацию детского праздника в честь дня рождения, – объяснил отец будущего первоклассника Александр. – Возможно, кому-то сумма в 10 тысяч рублей покажется небольшой, но здесь важен сам факт того, что государство усиливает поддержку семей с детьми. Надеюсь, эта практика получит продолжение и в будущем году.

Справка «В»

Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей положена всем детям школьного возраста из семей с гражданством России. Под детьми школьного возраста понимаются дети, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года, а также те, кому на момент выхода указа президента РФ (2 июля 2021 года) еще не было 18 лет. Кроме того, единовременная выплата также положена инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают профессиональное обучение. Прием заявлений на выплату продолжается до 1 ноября.

Марина ЗУБКО

Фото из архива «В»