Приморцы отправились в Токио за медалью Два спортсмена, представляющих на XXXII летних Олимпийских играх наш край, отправились в составе национальной сборной России по бадминтону из Владивостока в Токио за медалью. Это многолетние лидеры бадминтонного клуба «Приморье» заслуженные мастера спорта РФ Владимир Иванов и Иван Созонов.

Наши олимпийцы – многократные победители чемпионатов и кубков России, двукратные чемпионы Европы, призеры Европейских игр и студенческих Универсиад, обладатели всевозможных трофеев на соревнованиях мирового уровня. Для Владимира и Ивана это уже третьи Олимпийские игры. Наибольшего успеха они добились в 2016 году в Рио-де-Жанейро, дойдя до четвертьфинала.

Россияне для Олимпийских игр в Японии завоевали три лицензии на четырех спортсменов. Это одиночники Сергей Сирант и Евгения Косецкая, а также пара Иванов/Созонов. К сожалению, в одном шаге от попадания на Игры остановились чемпионы Европы в миксе Родион Алимов/Алина Давлетова и женская пара Екатерина Малькова/Алина Давлетова. Им не хватило нескольких лицензионных баллов из-за отмены целого ряда турниров в связи с распространением коронавируса. А вот Владимир Иванов и Иван Созонов за последние 12 месяцев сумели сыграть во всех международных турнирах. В этом году таких было два, на них представители Приморья по очереди завоевали бронзу и серебро. Тем самым они заранее обеспечили себе признание Международного олимпийского комитета и место в заявке для участия в Играх.

Добавим, что часть национальной сборной России по бадминтону проходила акклиматизацию и тренировалась во Владивостоке. «В» проанализировал перспективы предстоящих выступлений россиян в Японии. При всем уважении к нашим спортсменам в одиночных разрядах, но у них практически нет шансов даже на выход из своих групп. Попадание кого-то из них в 1/8 финала будет считаться огромным успехом. Иное дело дуэт Владимира Иванова и Ивана Созонова. Никто из экспертов не сомневается, что ребята без проблем пройдут сито предварительных выступлений. В худшем случае они остановятся на этапе четвертьфинала, как это было пять лет назад в Бразилии.

В группе у Иванова и Созонова все игроки высокого уровня, но эти соперники им по силам. Более того, наши соотечественники их уже побеждали в нынешнем году. Что касается дальнейшей борьбы за медали, то со стадии полуфинала в дополнение к мастерству и нацеленности на победу им понадобится еще и доля везения. К примеру, в Рио в 1/4 финала россияне выиграли у соперника первый сет и вели во втором, однако не сумели дожать в концовке, а в итоге уступили всю партию. Остается надеяться, что такой оплошности они больше не допустят.

Николай КУТЕНКИХ

Фото Алексея ВОРОНИНА