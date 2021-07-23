Олимпийцы улетели, но обещали вернуться Спортсмены, готовившиеся к Играм в Токио в Приморье, остались довольны условиями

Сегодня в столице Японии Токио открываются XXXII летние Олимпийские игры. Основная часть российских атлетов уже прибыла к месту проведения соревнований – многие отправились в путь к победам из Владивостока, сообщает пресс-служба краевого правительства. Но те, чьи старты запланированы на более поздний срок, продолжают тренировки в нашем регионе.

В июле Приморский край стал одним из главных спортивных центров страны, где два десятка национальных сборных адаптируются к условиям, идентичным с Японией. Первыми завершили предолимпийскую подготовку и улетели в Токио 18 июля сборные по стендовой и пулевой стрельбе, баскетболу 3х3 (мужская и женская), стрельбе из лука, 19 июля – по боксу (мужчины), 20 июля – по водному поло и бадминтону. 21 июля в Японию отправились сборные России по триатлону, 22 июля – по плаванию и дзюдо.

К слову, ватерполистки рассматривают возможность возвращения в Приморье в следующем году, накануне чемпионата мира по водным видам спорта в Японии.

«Для нас созданы великолепные условия, но из-за большой разницы во временных поясах адаптация проходили непросто», – сообщил тренер женской сборной России по водному поло Андрей Белофастов.

В свою очередь, сборная России по художественной гимнастике на днях только прибыла во Владивосток, где проведет заключительный акклиматизационно-подготовительный сбор перед Олимпиадой в Токио. В состав олимпийской команды вошли семь сильнейших спортсменок: многократные чемпионки мира и Европы сестры-близнецы Аверины – Дина и Арина, двукратная чемпионка Олимпийских игр Анастасия Близнюк, чемпионки Олимпийских игр Анастасия Татарева и Анастасия Максимова, многократная чемпионка Европы и Всемирной универсиады Ангелина Шкатова и четырехкратная чемпионка мира и Европы среди юниоров 17-летняя Алиса Тищенко.

Во Владивостоке российские гимнастки пробудут до 3 августа. Местом их тренировок стал КСК «Фетисов-арена», где растопили лед и застелили гимнастические ковры. Выступления спортсменок в Токио запланированы ближе к концу Олимпиады – на 7 и 8 августа.

Справка «В»

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио (Япония) с 23 июля по 8 августа 2021 года. XVI летние Паралимпийские игры состоятся с 24 августа по 5 сентября 2021 года. По решению Международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены будут выступать под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Отдел новостей «В»

Календарь соревнований Токио-2021 с участием российских спортсменов опубликован в номере «В» за 21 июля на стр. 23

Фото министерства физкультуры и спорта ПК