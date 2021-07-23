Они сказали «Поехали!». И погасили марку Во Владивостоке состоялись церемонии гашения филателистической серии, посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Для этого в столицу ДФО специально прилетели российский космонавт Федор Юрчихин и правнук Константина Циолковского Сергей Самбуров.

Эксклюзивный выпуск называется «Владивосток – Восток. Поехали» от проекта «POSTVENTURE & Почтовое приключение». Он включает в себя 100 конвертов, 100 специальных марок с изображением Юрия Гагарина и 10 3D деревянных марок.

Почетные гости пообщались со всеми желающими и ответили на их вопросы.

«Я родился в Калуге. Адрес простой – улица Циолковского, дом 1. Там у Циолковского был кабинет. И к нам постоянно приезжали Королевы, Титовы. Больше всех мне запомнился Гагарин. Все ему шапки бросали, а он такой простой – приехал, погладил по голове и сказал: иди к нам в космонавты», – поделился Сергей Самбуров, президент фонда имени К. Э. Циолковского.

Одна из церемоний прошла в галерее «Централь», где гости могли увидеть самовар с космодрома Восточный. Раньше он поил строителей и гостей космодрома, а теперь перед запуском в нем готовят чай и устраивают настоящее застолье.

РИА VladNews

Фото РИА VladNews