Фотографы из Приморья увидели «Россию в деталях» Телеканал «Моя планета» назвал имена победителей фотоконкурса «Моя планета. Россия в деталях». В числе лучших 40 работ три фотографии, сделанные в Приморском крае. Среди других снимков, демонстрирующих красоту нашей страны, они станут экспонатами фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России.

В фотоконкурсе, который стартовал в начале апреля, могли участвовать не только профессиональные фотографы, но и любители – все, кто увлечен путешествиями и красотой родной природы. Организаторы отмечают, что в этом году на конкурс поступило рекордное количество работ – почти 2,5 тысячи фотографий колоритных мест, необычных объектов и деталей, рассказывающих об истории и культуре нашей страны.

«Фотоконкурс этого года еще раз показал, как же красива наша страна, насколько удивительные ландшафты можно увидеть в разных регионах России! – подчеркнул главный редактор канала «Моя планета» Николай Табашников.

В список победителей, чьи работы увидят россияне, вошли приморские фотографы Игорь Скляров, Тамара Морозова, Анастасия Теличко. На их снимках можно увидеть, соответственно, причудливые скалы на восточном побережье Приморья, цаплю в заснеженном Арсеньеве и бухту Парис в лучах рассветного солнца. Эти кадры, а также еще 37 лучших снимков, демонстрирующих красоту нашей страны, станут экспонатами фотовыставки, которая пройдет в нескольких городах России. Первыми пунктами в маршруте выставки станут Калининград, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

Отдел новостей «В»