Давайте читать хорошие книжки вместе! Краевая детская библиотека не уходит на каникулы

Лето – время школьных каникул, но для Приморской краевой детской библиотеки вовсе не отпускной сезон. Наоборот! Здесь постоянно придумывают что-то новое и интересное, чтобы юные читатели приходили в «книжкин дом» как к хорошему другу – в любое время года.

В этом году ПКДБ отметила юбилей – 60-летие. И не просто каким-то торжественным собранием, как это бы сделали в солидной и чуть унылой организации, а стендапом! Да, как и положено молодой, открытой всем новшествам, постоянно меняющейся и в то же время неизменно интересной детской библиотеке!

Есть контакт!

– 1 июля, в день 60-летия Приморской краевой детской библиотеки, состоялся книжный стендап «Есть контакт?», – рассказывает Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы краевой детской библиотеки. – Подростки в возрасте от 13 до 15 лет высказывали свое мнение о книгах «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна, «Как закалялась сталь» Николая Островского, «Стажеры» Аркадия и Бориса Стругацких, «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе, «Облачный полк» Эдуарда Веркина. Все они должны были ответить на очень важный вопрос: нужны ли эти книги нынешнему читателю или пора сбросить их с «парохода современности»?

Никто из стендаперов не решился отказать книге в праве на существование, хотя далеко не всем подросткам понравились книги, которые они вытянули на жеребьевке. Остался довольным книгой Ярослав Колесников, который читал Нодара Думбадзе. Несмотря на то что героя книги и подростка разделяют почти 80 лет, Ярослав признался, что узнает в Зурико себя. Его выступление было, пожалуй, лучшим.

Впрочем, жюри решило поделить первое место между Ярославом и Светланой Матвиенко. Светлане тоже понравилась доставшаяся ей книга «Стажеры». Стругацкие захватили ее в плен, и девочка прочитала «Путь на Амальтею», «Страну багровых туч», «Обитаемый остров», «Понедельник начинается в субботу». Было заметно, что во время выступления Светлана сильно волновалась, но, судя по всему, жюри впечатлил объем прочитанного за один месяц.

А вот книга Николая Островского «Как закалялась сталь» у своего «получателя» Алины Бовздей восторга не вызвала. Выступление было неплохим, но жюри присудило за него второе место – отчасти за то, что девочка заглядывала в телефон. Еще одно второе место досталось Таисии Панченко. Она читала «Облачный полк» и призналась, что это был сложный для нее текст и что она никогда не станет его перечитывать. Слишком жестоким показался ей главный герой, слишком тяжелым такое описание войны…

Третье место жюри присудило Веронике Крищук. «Пятнадцатилетнего капитана» она сочла скучным. Девочка предположила, что это все из-за того, что она читала слишком много других книг и смотрела слишком много фильмов о приключениях. Ей не хватало экшена, ярких эмоций и чувств. Она предположила, что читать книгу надо не в 13, а в 10 лет.

Добавим, что приз зрительских симпатий достался Таисии Панченко: зрители и жюри не сошлись во взглядах. Но самое главное, что книжный стендап состоялся. И выступавшие, и зрители разошлись по домам в отличном настроении. Розыгрыш книг к следующему стендапу запланирован на 17 сентября. В этот день в библиотеке пройдет турнир «Посреди любой страницы», на котором будут подведены итоги работы клуба олимпийского резерва «Топ-60».

Книжная Олимпиада

На вопросы корреспондента «В» о новых форматах работы ПКДБ ответила Наталья Полянская, главный библиотекарь сектора организационно-методической работы краевой детской библиотеки:

– Наталья, что такое «Олимпийский резерв» в библиотеке?

– Лето – лучшее время для чтения самых разных книг. Не только тех, которые задают в школе. Поэтому ежегодно детские библиотеки страны проводят программы летнего чтения. В 2021 году специалисты Приморской краевой детской библиотеки решили изменить формат проведения летних чтений. Это будет не конкурс, а клуб олимпийского резерва. Ведь в нынешнем году будет Олимпиада! Вот мы и решили так назвать программу летнего чтения. Клуб начал работу 1 июня, а завершит 31 августа.

Чтобы стать членом клуба, надо зарегистрироваться на нашем сайте, прочитать шесть или больше книг из списка «Топ-60», побывать на шести встречах клуба и выполнить три задания. 19 сентября для членов клуба пройдет турнир «На любой странице», а на осенних каникулах – первые в истории библиотеки Олимпийские книжные игры.

«Топ-60» – это не только название клуба, но список из 60 книг на четыре возраста: 8 лет, 9–10 лет, 11–12 лет, 13–14 лет. В него вошли книги, которые с удовольствием читали девчонки и мальчишки в XX веке, и книги, популярные сегодня.

Мы, задумывая клуб, хотели, чтобы девчонки и мальчишки от 8 до 14 лет познакомились летом с отличными книгами, научились придумывать истории на классические сюжеты, узнали, как победить в стихотворном баттле и на чемпионате по чтению вслух.

Стать членом клуба можно в любой момент лета. Давайте читать хорошие книги вместе!

– Вы вместе с читателями интересно отметили день рождения города?

– Да, мы отправились в пешеходный квест «Держи курс на Северо-Запад!». 23 читателя вместе с сотрудниками ПКДБ прошли по району проспекта 100 лет Владивостоку и познакомились с его историей.

вы знали, что когда начали застраивать этот район, его планировали назвать микрорайон Северо-Запад, но название не прижилось? А наши читатели теперь знают не только этот факт, но и множество других интереснейших подробностей о районе, в котором располагается Приморская краевая детская библиотека, отметившая свой 60-й день рождения.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея ВОРОНИНА