В квартиры владивостокцев вернули горячую воду В городе продолжаются весенне-летние гидравлические испытания. Всего за время работ специалистами ВПЭС выявлено более 1 тысячи порывов на теплосетях, 872 из них были успешно устранены. Наибольшее число повреждений обнаружили во Фрунзенском и Первомайском районах.

Над устранением неполадок в городе трудятся девять аварийных бригад, 23 единицы спецтехники и 10 аварийных машин. Дополнительно привлечены две бригады подрядной организации. По сообщению пресс-службы администрации Владивостока, на этой неделе специалисты восстановили горячее водоснабжение в 315 жилых домах города на улицах Семеновской, Уборевича, Светланской, Русской, Иртышской и других, а также на проспекте 100 лет Владивостоку.

Важно помнить, что с момента подачи воды до ее реального появления в кранах квартир может пройти несколько дней, так как идет процесс заполнения. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии ВПЭС 209-9000 или обратиться письменно в WhatsApp-приемную по тел. 8-984-199-90-00.