Луговую ждет перекрытие На время ремонта трубопровода для автомобилистов будет организован объезд

Новая сеть ливневой канализации появится на участке улицы Луговой, который ведет к детскому саду № 145 и поликлинике № 3, а также выступает дублером основной дороги, поэтому пользуется большим спросом у горожан. Комплексные работы по монтажу новых труб и колодцев должны решить одну из главных проблем района – течи и выхода воды на дорогу, из-за которой рушилось асфальтовое покрытие.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, уже сейчас подрядная организация монтирует подпорные стены для удержания грунта на откосах, устанавливает границы проезжей части и тротуаров. Согласно плану работ часть новых труб будет уложена по центру дороги, поэтому 5 августа участок в районе домов № 59 и 63 на Луговой перекроют. На это время автомобилистов просят воспользоваться альтернативным проездом.

Последним этапом работ станет укладка нового асфальта на дороге и тротуаре. Полностью завершить реконструкцию планируется в конце августа.

Отдел новостей «В»

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru