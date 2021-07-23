Мусор без крыс и тараканов Собственники жилья в МКД вправе выбирать между мусоропроводом и контейнерной площадкой

Лет 15 тому назад о том, чтобы поменять мусоропровод в многоквартирном доме на контейнерную площадку, не могло быть и речи. Во всяком случае, коммунальные службы находили массу контраргументов для установки мусорных баков во дворе стандартной многоэтажки, оснащенной внутридомовой системой для сбора отходов.

Однако в прошлом году избавление от мусоросборников в подъездах фактически стало трендом государственного масштаба.

От борща с картоном – к раздельному сбору

О необходимости постепенного отказа от внутридомовой системы для сбора отходов во всех многоквартирных домах заявил специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. По его словам, все новые многоквартирные дома будут строиться без мусоропроводов – данное предложение одобрил Минстрой.

Спецпредставитель президента также отметил, что мусоропроводы очень часто превращаются в рассадник крыс и тараканов. Кроме того, при наличии мусоропроводов в многоквартирных домах практически невозможно внедрять практику раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), которая является одним из магистральных направлений «мусорной реформы».

«Когда российский гражданин выбрасывает в собственном подъезде борщ вместе с картоном, о чем дальше говорить? И это только первое звено в цепочке», – заключил Иванов.

Но, несмотря на «благословения сверху», процедура отказа от мусорных камер возможна только при строгом соблюдении определенных правил. Одно из них – принятие решения общего собрания собственников о герметизации мусоропровода. Причем, если речь идет лишь о заваривании люков, а не о демонтаже самого ствола, абсолютно всех собственников квартир в МКД собирать нет необходимости. Достаточно будет решения простого большинства.

Не дальше 100, не ближе 20

Также общее собрание должно определить место под контейнерную площадку.

– Понятное дело: ткнуть пальцем абы куда не получится, так как существуют нормы СанПиНа. Согласно которым мусорные баки должны устанавливаться на определенном удалении от жилых домов, общественных зданий и зон отдыха, – разъясняет ситуацию ведущий специалист по внедрению раздельного сбора мусора КГУП «Приморский экологический оператор» Софья Вавилова. – Минимальное расстояние в данном случае составляет 20 метров. В то же время граждане должны иметь возможность выбрасывать мусор в непосредственной близости от места проживания или нахождения. В связи с этим ограничивается и максимальное расстояние до баков для ТБО – оно должно быть не более 100 метров.

Кроме того, необходимо выдерживать расстояние от контейнерных до детских и спортивных площадок, которое также не должно быть менее 20 метров.

– Именно эти нормы и являются основным препятствием для оборудования контейнерных площадок – не у всех домов есть территория, которую можно выделить под эти цели, выдерживая установленные метры. Для этого случая есть свой лайфхак: в протоколе собрания необходимо указать, что запланированная площадка предназначена для раздельного сбора мусора. В этом случае требования менее строгие: расстояние от дома до баков сокращается до 10 метров. Понятное дело, что планы не должны расходиться с реальными делами и на площадке в дальнейшем действительно должны быть установлены контейнеры для раздельного сбора мусора (устанавливаются они за счет и силами Приморского экологического оператора. – Прим. автора), – поясняет Софья Вавилова.

Далее совет дома делегирует своей управляющей организации донести решение общего собрания собственников до муниципалитета, так как контейнерная площадка должна быть внесена в специальный реестр. В противном случае информация о ней может не поступить в КГУП «ПЭО». А значит, и мусор с нее вывозить никто не будет.

Существуют и другие правила оборудования площадки, связанные с расчетом необходимого количества контейнеров и их установкой, бетонированием и ограждением места сбора отходов. Но это уже забота вашей управляющей организации, так как именно она занимается обслуживанием контейнерной площадки.

Лика ТКАЧЕНКО

Фото Алексея Воронина