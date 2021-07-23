Приятное дополнение к «детскому кешбэку» До начала очередного учебного года больше месяца, и у родителей еще есть время подумать о летнем отдыхе детей. А точнее, о возмещении средств, потраченных на путевки в лагерь. В номере за 16 июля «В» подробно рассказывал о том, как в Приморье реализуется программа «детского кешбэка». Однако это не единственная возможность снизить расходы семьи – компенсацию можно получить и из регионального бюджета.

В этом году жители Владивостока могут стать участниками программы поддержки доступных поездок в детские лагеря, которая реализуется по аналогии с туристическим кешбэком. Оплатив путевку картой «МИР», родители могут вернуть до 50 % ее стоимости. Но при этом продолжают выплачиваться и компенсации за отдых детей, ранее введенные на уровне Приморского края.

Однако в 2021 году в данной программе есть изменения. Если раньше сумма возврата напрямую зависела от среднего дохода семьи и не могла превышать в разных случаях 8 тысяч рублей и 16,4 тысячи рублей, теперь получить обратно можно ровно половину суммы независимо от перечисленных условий. К примеру, если стоимость путевки составила 40 тысяч рублей, то 20 тысяч рублей вернутся по программе «детского кешбэка». А еще часть от оставшейся реально потраченной суммы – не более 8 тысяч рублей – будет выплачена из местного бюджета.

Чтобы получить компенсацию за летний отдых ребенка, родителям необходимо собрать и представить следующие документы:

1) заявление;

2) копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) с регистрацией по месту жительства во Владивостоке (с предъявлением оригинала);

3) копию свидетельства о рождении ребенка и копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет (с предъявлением оригиналов);

4) копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка по месту жительства;

5) оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

6) оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки (в том числе кассовый чек или чек электронного терминала);

7) копию договора с организацией о предоставлении услуг отдыха и оздоровления ребенка (с указанием фактического нахождения лагеря, с предъявлением оригинала);

8) копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя опекаемого, подопечного или приемного ребенка (с предъявлением оригинала);

9) копию свидетельства о заключении (расторжении) брака, перемене имени (в случае если фамилия родителя не совпадает с фамилией, указанной в свидетельстве о рождении ребенка либо в документе, удостоверяющем личность ребенка, достигшего 14 лет);

10) выписку из банка с указанием реквизитов банковского счета;

11) СНИЛС родителя и ребенка.

Заполнить заявление можно на сайте «Госуслуги» или в любом многофункциональном центре. Важно отметить, что кешбэк можно получить в том случае, если путевки приобретались в организациях, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории России и прошедших все обязательные проверки. Данные организации включены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей Приморского края.

Телефон для консультаций 2-53-46-81. Заявления принимаются до 15 декабря.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея Воронина