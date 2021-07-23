За спорт и творчество заплатит государство 17 муниципалитетов края станут пилотными для нового образовательного проекта

Предстоящей осенью в Приморье начнет действовать система персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО). Оплата занятий в кружках и секциях будет производиться с помощью индивидуального сертификата, с которого автоматически спишут необходимую сумму. Специалисты Регионального модельного центра Приморья ответили на главные вопросы о запуске программы.

Для чего внедряют ПФДО?

Система позволит детям заниматься даже в тех секциях, которые до этого были недоступны из-за высокой стоимости. Кроме того, это повысит качество услуг в сфере дополнительного образования. Ведь дети и их родители будут выбирать определенные программы для оплаты своим сертификатом, и у администрации района или города появится возможность направлять финансирование в первую очередь на действительно востребованные кружки и секции.

В итоге среди организаций дополнительного образования должна появиться здоровая конкуренция. Им будет выгодно предлагать детям интересную и качественную программу.

Что такое электронный сертификат?

Это именной электронный документ (реестровая запись в системе персонифицированного дополнительного образования), размещенный на специальном интернет-портале 25.pfdo.ru, который сейчас готовится к запуску. Бумажных аналогов у сертификата не будет, и действует он до совершеннолетия ребенка.

После активации документ становится своего рода ключом, который открывает для детей доступ к системе дополнительного образования. С ним ребенок может записаться в кружки или секции в любых организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности и участвующих в программе ПФДО. В их числе сегодня и муниципальные, и негосударственные организации, а также индивидуальные предприниматели, которые реализуют дополнительные общеобразовательные программы.

Как получить сертификат?

С помощью интернет-системы «Сетевой город. Образование» (АИС СГО) Приморского края по адресу sgo.prim-edu.ru. Причем муниципалитеты самостоятельно определят, какие организации будут принимать, регистрировать заявления на получение сертификатов и активировать их.

В настоящее время портал еще находится в процессе настройки новых функций. Подать заявку на получение электронного документа можно будет уже в августе 2021 года. Оформить сертификат могут родители или законные представители ребенка в возрасте от 5 до 18 лет. С 14 лет школьник может сделать это самостоятельно.

Как узнать о доступных программах дополнительного образования?

На портале ПФДО Приморского края будет сформирован специальный раздел – «Навигатор дополнительного образования». Там разместят все доступные программы дополнительного образования во всех муниципалитетах края. С помощью «Навигатора» пользователи смогут выбрать секцию и сразу же, используя номер своего сертификата, записаться в нее при наличии свободных мест. После этого с сертификата автоматически будут списаны средства на оплату курса.

Города и районы уже вносят на ресурс информацию о программах технической, художественной, естественно-научной, социально-гуманитарной, туристско-краеведческой и физкультурно-спортивной направленности, а также об адаптированных дополнительных общеобразовательных программах для детей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас на сайте ведется формирование реестра поставщиков образовательных услуг.

Справка «В»

В начале осени система ПФДО станет доступна для жителей Арсеньева, Артема, Большого Камня, Владивостока, Дальнереченска, Лесозаводска, Находки, Партизанска, Спасска-Дальнего и Уссурийска, а также нескольких муниципальных районов и округов: Анучинского, Михайловского, Надеждинского, Октябрьского, Пограничного, Ханкайского и Хорольского. На оставшихся 17 территориях края программу внедрят к следующей осени.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте 25.pfdo.ru или по телефону 8 (423) 236-32-74.

Марина ЗУБКО

Фото Алексея Воронина