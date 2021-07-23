Депутат решила набрать политические очки на олимпийцах? На днях приморский политик Роза Чемерис призвала пользователей социальных сетей снимать видео в поддержку российских олимпийцев и выкладывать его в соцсетях. На первый взгляд все красиво: российский флаг, патриотизм, отсылка к 75-летию Победы в названии флешмоба…

Однако акция вызвала негативные отзывы среди спортивной общественности – эксперты считают, что в сложившейся ситуации она может повредить олимпийцам.

– Есть официальная линия Международного олимпийского комитета и Олимпийского комитета России. Она состоит в том, что во время Игр используется только символика ОКР, – прокомментировал «В» президент Олимпийского совета Приморского края Олег Докучаев. – И любые масштабные флешмобы в этой ситуации могут быть расценены как провокация.

По мнению Докучаева, анонсированная депутатом Думы Владивостока Розой Чемерис акция в соцсетях очень похожа на попытку набрать политические очки. Ведь депутату в отличие от олимпийцев не грозят никакие последствия за использование национальной символики и грозную риторику в адрес МОК. А вот для спортсменов демонстрация госсимволики в привязке к сборной и ее тренировкам и выступлениям может повлечь санкции. К слову, именно такой видеоряд и содержится в ролике, который Роза Чемерис разместила в своем Instagram (12+): там демонстрируются спортивные объекты в Приморском крае и кадры с прибывшими в регион участниками Олимпийских игр.

Также эксперт напомнил: реальная, а не голословная поддержка российских олимпийцев – это хорошие условия для проживания и тренировок олимпийских команд, созданные в том числе в Приморье. А желание некоторых политиков пропиариться на этом процессе сейчас неуместно.

– Все мы патриоты, все любим свою Родину и хотели бы увидеть российский триколор на Олимпийских играх. Но ситуация такова, что любое неосторожное действие или высказывание может навредить нашим спортсменам, которые в течение нескольких лет готовились к этим стартам, – подчеркнул Докучаев.

Напомним, что по решению Международного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019 года российские спортсмены в ближайшие годы смогут выступать только под флагом и названием Олимпийского комитета России.

Отдел политики «В»