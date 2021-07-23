Новые маршруты – к услугам жителей Владивостока На этой неделе во Владивостоке начал работу один новый автобусный маршрут, а три существующих изменили схему движения. Маршрутная сеть была обновлена с учетом пожеланий жителей краевой столицы, подчеркнули в администрации Владивостока.

Так, с 19 июля по городу курсируют автобусы № 30к «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая». Жители Сахалинской, Добровольского, Борисенко и ряда других улиц теперь могут без труда добраться до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32. Два автобуса № 30к проходят по маршруту с интервалом в 40 минут в будние дни и 90 минут – в выходные.

Изменилась схема маршрута № 12. В тестовом режиме он ходил по маршруту «Героев «Варяга» – Площадь Борцов революции – Луговая – Выселковая», однако по обращению пассажиров ему вернули изначальную схему движения – «Героев «Варяга» – Иртышская – 1-я Речка – Семеновская».

Еще одно изменение коснулось движения маршрута № 85. Если ранее начальной точкой отправления автобуса была остановка «Карбышева», то теперь – «Тухачевского». Конечная остановка не изменилась – это «Фуникулер».

По многочисленным просьбам пассажиров внесли изменения в маршрут № 29к «Воевода – Мини-ТЭЦ «Центральная». Теперь движение автобусов продлили до мыса Поспелова.

«Маршрутная сеть со временем актуализируется и дополняется. И в этом направлении управление транспорта проводит большую работу. Специалисты изучают обращения горожан, проводят с ними встречи и опросы, анализируют пассажиропоток, выявляют необходимость введения дополнительных остановочных пунктов, к примеру, в новых микрорайонах. Конечное решение всегда принимается на основе мнения самих пассажиров», – объясняет начальник управления транспорта Александр Иванов.

Отметим, что в этом году уже введены изменения в маршрут № 5 – его продлили до Назимовской батареи. Также в ближайшее время планируется изменить схему маршрута № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – ТЦ «Изумруд» – он пойдет через фуникулер и Партизанский проспект.

В сентябре в городе начнут действовать еще четыре маршрута: № 78 «Волховская – Семеновская», № 87 «Семеновская – Мыс Чумака», № 91 «Майора Филипова – Багратиона» и № 99 «Адмирала Смирнова – Снеговая Падь». А в ноябре новый маршрут вводится на полуострове Песчаном. Это автобус № 94д «Центр (с. Береговое) – 54 км автодороги 05А-214», который в отсутствие навигации будет подвозить пассажиров к федеральной трассе, где они смогут пересаживаться на другие автобусы.

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В ночь с 25 на 26 июля на железнодорожном переезде «Калининский» (ул. Калинина, 2а) во Владивостоке будет частично ограничено движение автотранспортных средств. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ.

Как сообщают во Владивостокской дистанции пути Дальневосточной дирекции инфраструктуры, движение автотранспорта через данный железнодорожный переезд будет осуществляться по регулировке сигналистов дистанции пути.

«Руководство железной дороги приносит извинения за временное неудобство и обращается к водителям с просьбой принять во внимание данную информацию при планировании поездок в указанное время», – добавили в подразделении.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА