Бывших ведущих не бывает: «Лемма» отметила юбилей Вчера, 22 июля, приморской радиостанции «Лемма» исполнилось 25 лет. В честь этой знаменательной даты в эфире радио прошел большой «звездный марафон».

С 7 до 20 часов один за другим в студию радиостанции приходили звезды эфира, которые когда-то работали на «Лемме», друзья и поклонники «Леммы». Они поздравляли любимое радио с юбилеем, вспоминали свои первые шаги и работу в стенах станции. Гостями студии стали Константин Белецкий, Андрей Хаустов, Елена Панайоти и многие другие люди, ранее работавшие ведущими на «Лемме»; бывший работник службы информации радио Андрей Волков.

Во время дневного эфира сотрудников и всех, кто слушает «Лемму», поздравила генеральный директор радио и председатель недавно созданного «Союза независимых медиа» Галина Осипенко. А в вечернем эфире возможность сказать теплые слова в адрес любимой радиостанции дали радиослушателям, которые могли позвонить в студию.

Поздравить радиостанцию в юбилейный для нее день также пришли музыкальные группы «Все Хурма» и «DENSLASH» и известный фотограф Вита Витагра. Добавим, что радиослушатели не только слышали, как проходил праздник, но и могли наблюдать происходящее в студии в онлайн-трансляции на сайте radiolemma.ru.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено радио «Лемма»