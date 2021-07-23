Его мощи – символ нашей мощи Путь Александра Невского от Чудского озера до Тихого океана занял почти восемь веков

Владивосток станет конечной точкой крестного хода, посвященного 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского и охватившего более 80 городов России и Белоруссии. В столице Приморья в честь защитника земли русской проведут несколько богослужений.

Торжественная встреча ковчега с частицей святых мощей Александра Невского состоится в 10.00 завтра, 24 июля, в Покровском кафедральном соборе. Встречу святыни возглавит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир.

В Покровском храме святыня будет пребывать с 24 по 28 июля – в течение всего этого периода у ковчега будут совершаться молебны святому благоверному князю. Как подчеркивают во Владивостокской епархии, все богослужения будут совершаться с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.

28 июля, в последний день пребывания святых мощей во Владивостоке, официально завершится Восточный крестный ход, который начался 12 июля в Екатеринбурге. За полтора месяца ковчег с частицей мощей Александра Невского побывал в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Добавим, что еще в 2014 году указом президента России Владимира Путина 2021 год был утвержден как год празднования 800-летия Александра Невского. В марте текущего года был утвержден план из 152 мероприятий, связанных с этим знаковым юбилеем. Все они разработаны и реализуются в тесном взаимодействии с Русской православной церковью. Основные мероприятия плана приурочены к вехам жизненного пути Александра Невского и к государственным российским праздникам. Предполагается, что центральным днем торжеств станет 12 сентября – день перенесения мощей Александра Невского. На Чудском озере, где в 1242 году состоялась самая известная битва с участием князя, в этот день откроют памятник «Александр Невский и дружина».

Справка «В»

Восточный крестный ход проходит по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока. Он является одним из четырех крестных ходов, маршруты следования которых охватывают более 80 городов России и Белоруссии. Общая протяженность четырех маршрутов – около 25 тысяч км. Проект приурочен к 800-летию со дня рождения Александра Невского и реализуется по инициативе Русской православной церкви при организационной поддержке Благотворительного фонда равноапостольного князя Владимира.

Отдел новостей «В»

Фото правительства Сахалинской области