Последствия «короны» оценят врачи В Приморье началась углубленная диспансеризация граждан, переболевших COVID-19

Все медицинские организации Приморского края – а их в регионе более 100 – открыли прием граждан на углубленную диспансеризацию. По данным Фонда социального страхования, такое обследование должны пройти более 94 тысяч приморцев.

Хроники в приоритете

По информации министерства здравоохранения Приморья, приоритетными группами для проведения углубленной диспансеризации считаются граждане, перенесшие коронавирусную инфекцию, при наличии двух и более хронических неинфекционных заболеваний. Таких в крае насчитывается 2829 человек. Вторая группа – граждане, перенесшие COVID-19, имеющие одно хроническое заболевание или не имеющие таковых. Ко второй группе относятся 91252 человека. Пациентов этих двух групп медицинские организации и представители страховых компаний будут приглашать по записи.

Как уточняют в краевом минздраве, углубленная диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый из них включает семь исследований: общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с 6-минутной ходьбой, спирометрия, рентген грудной клетки, прием терапевта. Для переболевших COVID-19 к списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования.

По результатам этих тестов врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний, при необходимости для уточнения диагноза направят пациента на второй этап. Он будет включать еще три обследования – эхокардиографию, КТ легких и допплеровское исследование сосудов нижних конечностей. Если по результатам диспансеризации у пациента выявят хронические заболевания или риски их возникновения, то ему будет проведено лечение и назначена медицинская реабилитация.

Обследоваться нужно всем

Параллельно в Приморском крае продолжается общая ежегодная диспансеризация для всех граждан в возрасте от 18 лет и старше – работающих, неработающих, обучающихся в образовательных организациях по очной форме. Такой осмотр показан один раз в три года для людей в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно для граждан старше 40 лет.

«Если чувствуешь себя хорошо, проходить диспансеризацию все равно надо, так как она позволяет выявить раннее изменение в состоянии здоровья человека, когда еще нет клинических проявлений, или его предрасположенность к заболеваниям на основании имеющихся факторов риска», – подчеркнула представитель Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Дега.

Медики напоминают, что записаться на диспансеризацию граждане могут в регистратуре или на сайте поликлиники, к которой прикреплены, или через портал «Госуслуги». Кроме того, сама поликлиника и страховая компания активно проводят обзвон и рассылают СМС-сообщения с приглашением пройти диспансеризацию.

Справка «В»

По состоянию на 12 июля общую диспансеризацию прошли 26 % жителей Приморья, подлежащих обследованию в этом году.

Евгений СИДОРОВ

Фото:

из архива «В», Алексея ВОРОНИНА