«Динамо-Владивосток» стартовало с победы В ночь с 14 на 15 июля по приморскому времени вновь созданная команда «Динамо-Владивосток» в Москве в своем первом официальном матче одержала уверенную победу. Поверженным в рамках 1/256 финала Кубка России оказался островной клуб «Сахалин»

Поединок прошел под диктовку приморских футболистов. Немногочисленные зрители увидели два гола. В начале дальневосточного дерби, на 13-й минуте, отличился полузащитник «Динамо» Дмитрий Садов. На 93-й минуте финальную точку поставил хавбек Артем Коржунов. Оба мяча забиты с игры.

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Чертаново». Интересное совпадение: в следующей стадии 1/128 финала «бело-голубые» сыграют именно с хозяевами этого поля – столичным клубом «Чертаново». Эта игра состоится через две недели, 28 июля.

Николай КУТЕНКИХ

Фото из Instagram «Динамо-Владивосток»