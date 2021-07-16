Министр спорта напутствовал олимпийцев Во Владивостоке Олег Матыцин встретился с участниками Игр в Японии

Более 10 российских сборных, которые выступят на Олимпийских играх в Токио, продолжают подготовку к мировому первенству на территории Приморья. В среду, 14 июля, объекты, где проходят заключительные сборы спортсменов, осмотрели министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Приморья Олег Кожемяко, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В рамках рабочей поездки в регион глава Минспорта вместе с руководителем края встретился с уже прибывшими сборными, которые проходят предолимпийскую подготовку на объектах ДВФУ. Он пожелал им успехов на грядущих Олимпийских играх.

«Наша задача – сделать максимально все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы проявили все, к чему готовились тяжелые пять лет. Вы уже многое преодолели, уже заслужили право выступления в Токио. Здесь, на территории России, будем делать все возможное, чтобы вас поддержать», – обратился министр к спортсменам.

Поприветствовал прибывших спортсменов и губернатор края Олег Кожемяко. Глава региона напомнил, что территория края была востребована федерациями как площадка для подготовки перед олимпийскими стартами в Сеуле, Сиднее, Пекине.

«Всегда здесь спортсмены готовились и давали хороший результат, это примерно один часовой пояс, один климатический пояс. Думаю, вы уже провели здесь время и вошли в этот спортивный режим. Мы обсудили с Олегом Васильевичем Матыциным, что с каждым годом будем совершенствовать здесь базу подготовки для участия в любых соревнованиях АТР. В дальнейшем она будет улучшаться, будут создаваться условия и для всех видов борьбы, и для спортивной, художественной гимнастики, для плавания, для тенниса, легкоатлетический манеж – все, что представляет нашу страну в медальном зачете, то и будет здесь, на острове Русском», – подчеркнул Олег Кожемяко.

После встречи глава Минспорта и руководитель Приморья осмотрели площадки, на которых тренируются спортсмены. Они посетили место подготовки команд борцов и боксеров. По итогам ревизии Олег Матыцин высоко оценил условия подготовки олимпийцев в Приморье, а также провел совещание по вопросам развития физической культуры и спорта в регионе, а также создания базы для подготовки команд самого высокого уровня на территории субъекта. Глава министерства спорта высоко оценил инфраструктурные возможности и готовность Приморья оказывать содействие олимпийским сборным.

«Хочется выразить особые слова благодарности за то, что сборные команды в самый важный, заключительный этап проходят свою подготовку здесь. Олег Николаевич, огромное спасибо. По сути дела, они здесь как дома. Буквально перед приходом сюда пообщался с тренерами, спортсменами, у них нет никаких вопросов. Надеюсь, вся эта благоприятная обстановка, общая энергетика поможет ребятам. Особенно это важно сегодня в период более чем непростой, неопределенный. Такая поддержка необходима», – отметил Олег Матыцин.

Справка «В»

Всего в край на заключительный предолимпийский сбор приедут 24 сборные команды. В том числе 19 олимпийских и три паралимпийские команды РФ. Кроме российских спортсменов в Приморье к Олимпиаде в Японии будут также готовиться сборная команда Республики Узбекистан по плаванию и команда Республики Беларусь по боксу. Во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ с 5 июля развернулся оперативный штаб, который координирует работу по предолимпийским сборам.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru