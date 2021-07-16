ВИЧ: в лидерах Владивосток и Уссурийск В Приморском крае каждый день регистрируется более 100 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Неутешительную статистику озвучили на молодежном форуме «Восток», который на днях открылся в столице Приморья.

На форуме специалисты прочли участникам лекцию о распространении инфекции и предложили сдать экспресс-тест на ВИЧ.

«Очень важно заниматься освещением этой темы, оставаться открытым с участниками и давать знания не только из сфер их профессиональной деятельности, но и те знания, которые помогут им сохранить свое здоровье», – сказал директор форума «Восток» Анатолий Зорин.

По словам Натальи Есипенко, врача-методиста краевого клинического центра по борьбе и профилактике со СПИДом, Владивосток сейчас находится на четвертом месте по количеству ВИЧ-инфицированных, а на первом месте — Уссурийск. Всего в крае сейчас более 10 тысяч человек с таким диагнозом.

Светлана СТАРОДУБЦЕВА