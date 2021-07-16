Придя однажды, он остается навсегда Парадоксы герпетической инфекции: вылечиться нельзя, но выздороветь можно

В последний год наши тревоги по поводу здоровья связаны по большей части с коронавирусом. Однако другие заболевания и инфекции тоже никуда не делись. Один из невидимых врагов, особенно активный в летние месяцы, – вирус герпеса.

Герпетическая инфекция способна не только существенно ухудшить качество нашей жизни, но и привести к серьезным проблемам со здоровьем. Этот вирус невозможно истребить: придя однажды, он остается в организме на всю жизнь в спящем состоянии, если, конечно, иммунная система сохранит над ним контроль. О парадоксах и способах противодействия вирусу герпеса недавно говорили на одном из вебинаров в Региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики Приморского края.

Вирус из детских рук

Самые активные переносчики вирусов – дети. Причем в том нежном возрасте, когда они уже активно общаются между собой, но при этом все еще познают мир на вкус, пытаясь засунуть в рот руки и все, что в эти руки попадает…

– До шести месяцев ребенок защищен от вирусов и бактерий материнскими антителами, – рассказывает заместитель главного врача по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями краевой клинической больницы № 2 Лидия Скляр. – В год количество этих антител существенно снижается, и ребенок становится открытым для всех вредных агентов. Но к этому возрасту, как правило, у малыша успевает сформироваться свой собственный иммунитет – если, конечно, он достаточное время находился на грудном вскармливании, не слишком часто болел. Он может заразиться герпесом и переболеть ОРВИ в легкой форме, либо инфицирование пройдет вовсе в латентной (скрытой) форме.

Другое дело – часто болеющие дети либо те, кто имеет хронические наследственные заболевания. В этом случае первичное инфицирование будет протекать более тяжело – возможно, в виде ангин, которые не поддаются стандартной терапии. Тогда защитный барьер может сформироваться к 13–15 годам.

К слову, проявление герпеса в форме ангины – явление не такое уж редкое. По наблюдениям инфекционистов, каждая вторая вирусная ангина спровоцирована герпесом. Как правило, такое заболевание имеет вялое течение и сопровождается слабостью, субфебрильной температурой, лимфаденопатией, тонзиллитом, ринитом. Ангины время от времени повторяются, родители с детьми ходят по кругу: к педиатрам, лор-врачам, иммунологам, инфекционистам… Пока кто-нибудь из специалистов не назначит анализы на герпес. На сегодняшний день наиболее точным методом выявления вируса является полимеразно-цепная реакция (ПЦР).

Герпес – дело семейное

Как уже говорилось выше, инфекция у детей протекает в легкой форме. Но родители, особенно мамы, чей иммунитет подорван бессонными ночами и стрессами, часто становятся объектом заражения герпесовирусными заболеваниями от ребенка. У женщин постоянно воспалены лимфоузлы, часто повторяются ангины, характерные для вирусного горла (без гнойных пробок и налета), ОРВИ, синдром хронической усталости. Поэтому, если обнаружен герпес у кого-то из членов семьи, надо обследовать и лечить всех домочадцев. А вот с приемом противовирусных препаратов для профилактики спешить не стоит.

– Это вопрос должен решить врач, взвесив все «за» и «против», назначить курс и дозировку, – поясняет Лидия Скляр. – Самое главное – добиться длительной ремиссии, чтобы человек не был заразным для семьи и окружающих. Стоит иметь в виду: вирус может передаваться не только, когда есть его клинические проявления – кожные высыпания, повышенная температура, иные симптомы ОРВИ, но и в персистирующей форме. То есть видимые симптомы отсутствуют, но выделение вируса происходит.

К сожалению, под прицелом находится каждый из нас, и только иммунная система способна защитить от атаки. Для всех типов герпес-вируса характерна множественность путей передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой, половой. При этом герпес достаточно стоек во внешней среде, он сохраняется в течение нескольких часов на различных поверхностях.

Замучили ангины? Проверься на герпес

Привычные для герпеса простуда или лихорадка – явление, бесспорно, неприятное. Однако инфекция может проявляться и в более серьезных формах с поражением центральной нервной системы и внутренних органов.

– В моей более чем 30-летней практике работы с инфекционными больными эпизодически приходилось сталкиваться со случаями менингоэнцефалита, который был спровоцирован простым вирусом герпеса (герпес первого и второго типа) либо цитомегаловирусом (ЦМВ), – рассказывает Лидия Федоровна. – Кроме того, герпес может вызвать поражение дыхательной системы – бронхиты, пневмонии. Тот же туберкулез легких нередко сочетается с ЦМВ поражением легочной ткани. Также цитомегаловирус может вызвать острое поражение мочеполовой системы, которое у молодых женщин проявляется в виде циститов.

Пациентам, часто болеющим ангинами небактериальной формы в сочетании с ринитом, тонзиллитом, фарингитом, при исключении аллергического фактора инфекционисты рекомендуют обследоваться на вирус Эпштейна-Барр.

Понятное дело, что более серьезное проявление герпеса встречается не всегда и не у всех. По словам Лидии Скляр, в первую очередь герпес представляет угрозу для людей с проблемной иммунной системой. Наличие таких сопутствующих хронических заболеваний, как сахарный диабет, урологическая патология, гепатиты, сердечно-сосудистые проблемы, значительно ослабляют ее, что позволяет герпесу действовать наступательно, тяжело поражая центральную нервную систему, внутренние органы и вызывая симптомы вторичного иммунодефицита.

В группе риска могут оказаться и дети, особенно часто болеющие, с хронической патологией верхних и нижних дыхательных путей. Поэтому родители должны очень внимательно следить за ребенком и в случае кожных проявлений герпеса, высыпаний на слизистой рта срочно показать его педиатру. А врач, в свою очередь, обязан выявить причину, которая вызвала такие изменения.

Добавим, что даже без сопутствующих хронических заболеваний инфекция способна привнести значительный дискомфорт. Например, в интимную жизнь. У женщин генитальный герпес может поразить половые органы, негативно влиять на способность к зачатию и деторождению. У мужчин на фоне простатитов, связанных с герпетической инфекцией, развивается эректильная дисфункция, а у пожилых еще и уретриты.

– Нужно очень бережно относиться к своему организму, – резюмирует Лидия Скляр. – Достаточный сон, сбалансированное питание, отказ от вредной инсоляции, умение справляться со стрессами – вот ключи к защите иммунной системы. Понятно, что мы живем в тревожное время, но тот, кто научится управлять стрессами и воспринимать ситуации позитивно, окажется в более выигрышной ситуации. Будьте аккуратны в бытовом плане: не пользуйтесь общей посудой, воздержитесь от изъявления нежности в случае явных признаков инфекции.

Что же должно насторожить человека в отношении вируса герпеса кроме высыпаний на коже и слизистых? Любое проявление субфебрильной температуры, немотивированная слабость и недомогание, снижение работоспособности даже при достаточном отдыхе. Специалисты рекомендуют пройти обследование, и не только на герпес, но и на другие инфекции: часто под герпес маскируется ВИЧ, поэтому врач может параллельно назначить скрининг на оба вируса.

Ну а если наличие герпеса подтверждено исследованием, важно соблюдать рекомендации специалиста. Увы, этот вирус коварен и быстро приспосабливается к новым условиям. Поэтому эффективный барьер лучше строить в союзе с врачом-инфекционистом.

Справка «В»

Вирус герпеса – едва ли не самый распространенный среди людей. По разным оценкам, более 95 % жителей планеты являются его носителями, причем большинство об этом даже не подозревает. Так происходит потому, что вирусы герпеса можно считать мастерами маскировки: они проникают в организм и размножаются, но в большинстве случаев все, что испытает при этом человек, – симптомы ОРВИ.

Лика ТКАЧЕНКО

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