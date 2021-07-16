Юбилеи отмечаем выставками О Приморье и Сибири рассказывают работы Виктора Белоусова и Сергея Барсукова

Две персональные выставки (6+), посвященные серьезным юбилеям, открылись в залах Приморского отделения Союза художников России. Творчество местных мастеров в основном посвящено природе Дальнего Востока и жизни дальневосточников.

– Два зала отданы работам Виктора Пантелеевича Белоусова, – рассказал «В» Илья Бутусов, председатель Приморского отделения СХ России. – Называется она «О Приморье и Сибири» (6+) и посвящена 86-летию со дня рождения мастера. В экспозиции – около 70 произведений из мастерской автора. Они созданы в Приморье и Омской области Сибири в течение последних сорока лет.

Виктор Белоусов – член Приморского отделения ВТОО «Союз художников России», живописец, пейзажист, автор портретов, натюрмортов, жанровых картин, художник-педагог, участник краевых, региональных и всероссийских выставок с 1982 года. При этом он один из основателей автомодельного спорта на Дальнем Востоке, заслуженный тренер-учитель РСФСР, мастер спорта СССР.

За многолетнюю, более 60 лет, педагогическую и тренерскую работу, за большой вклад в развитие культуры и изобразительного искусства Виктор Белоусов награжден многими благодарственными письмами, дипломами, почетными грамотами.

– Главная тема его творчества, – отметил Илья Бутусов, – природа Дальнего Востока и Сибири, ведущий жанр – пейзаж, передающий радостное, мажорное восприятие.

Два соседних зала занимает персональная юбилейная выставка Сергея Александровича Барсукова (6+).

– Достойный представитель приморской школы живописи, вобравшей в себя традиции русского пейзажа, сделавшей акцент на суровом стиле, реалистичности природы и сохранившей в основе сюжета лиричность и романтичность, – говорит Илья Бутусов. – Главный «герой» его произведений – пейзаж. Причем для Сергея Барсукова это не просто вид определенной местности, а выраженные в образах природы человеческие чувства и переживания.

Для мастера важны и принципиальные вопросы, относящиеся к области реалистической эстетики, верность изображению природы, способности художника подчеркнуть поэтичность и красоту самых прозаических предметов. Он умеет видеть ясно и уверенной рукой писать характерный портрет местности. Сергею Барсукову удается на холсте отобразить свое мироощущение, показать свое стремление осознать независимость художественной личности. В его работах звучат чистые интонации единства этюдной непосредственности и картинной драматичности содержательного пейзажа.

Живописи Барсукова свойственен светлый характер. В ней звучат мотивы задумчивости, ожидания, надежды, отражая особенности характера. Автор стремится ощутить радость и удовлетворение, прочувствовать красоту природы и услышать поэзию повседневности.

Справка «В»

Виктор Белоусов родился в 1935 году в Борисовском зерносовхозе Чебаркульского района Омской области. С 1954 года живет во Владивостоке. Здесь он служил на Тихоокеанском флоте, во время службы окончил трехгодичную изостудию в межсоюзном Доме культуры Тихоокеанского бассейна. С 1958 по 1963 год учился на живописно-педагогическом отделении во Владивостокском художественном училище.

Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Фото Алексея Воронина