Вместо выстрелов звучит музыка Музыкальный вечер, организованный музеем-заповедником «Владивостокская крепость», прошел на Великокняжеской батарее.

«Шум волн дополняет звуки саксофона, а свет фонаря открывает тайны подземелий Русского острова», – так романтично рассказали сотрудники музея-заповедника «Владивостокская крепость» о первом из целой серии вечеров, в которые этим летом могут окунуться все желающие и узнать об истории Владивостока под аккомпанемент лучших приморских исполнителей.

Первый музыкальный вечер прошел на одном из красивейших объектов Владивостокской крепости – Великокняжеской батарее. Свое название она получила в память о визите во Владивосток в 1908 году генерал-инспектора артиллерии Великого князя Сергея Михайловича. Проводником в историю этого уникального сооружения для гостей необычного концерта стал Василий Азаревич. В свете фонаря экскурсовода музея-заповедника «Владивостокская крепость» участники мероприятия прошлись по лабиринтам Великокняжеской батареи, а завершился вечер на самой высокой ноте – под звуки гитары, саксофона и кларнета.

Известные композиции зазвучали совершенно по-новому в исполнении дуэта Александра Дьяченко и Павла Авдющенко. Зрительный зал развернулся прямо под открытым небом. А туман, скрывший потрясающие морские пейзажи, лишь добавил таинственности и шарма.

Среди гостей первого музыкального вечера оказались и те, благодаря кому это место действительно стало «музыкальным». Усилиями Сергея Ильина, Вадима Тамари, Вадима Самойлова, Дмитрия Дзози и их друзей в прошлом году здесь появилось знаменитое старое пианино, моментально получившее статус достопримечательности островной территории. Напомним, что музыкальный инструмент, установленный над обрывом, очень быстро стал одним из самых популярных объектов острова, хотя долго здесь и не простоял. Однако взамен разрушенного вандалами пианино сотрудники музея-заповедника «Владивостокская крепость» установили новое, которое и сейчас радует отдыхающих.

Музыкальные вечера – это лишь часть большого проекта «Лето на крепости». Его цель – сделать фортификационные объекты местом, где можно увлекательно провести время с друзьями и семьей.

– Ближайшие месяцы будут невероятно насыщены самыми разными событиями, – рассказали в пресс-службе музея-заповедника. – Мы будем играть в настольные игры, заниматься спортом, слушать музыку и, конечно, узнавать много нового и интересного об объектах Владивостокской крепости. Провести свое «Лето на крепости» приглашаются все желающие. Следить за нашими передвижениями по фортификационным сооружениям можно на официальном сайте музея-заповедника fortressvl.ru. Расписание предстоящих мероприятий также будет размещено в соцсетях.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Владивостокская крепость»