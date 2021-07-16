Летать по ДФО станет дешевле На днях правительство России утвердило перечень субсидируемых авиамаршрутов на Дальнем Востоке. По распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина на компенсацию выпадающих расходов авиакомпаний выделено более 1,5 млрд рублей.

Решение коснется 20 востребованных у граждан направлений, полный список которых содержится в постановлении правительства РФ № 1172 от 13 июля. Некоторые из субсидируемых рейсов выполняются из аэропортов Приморья. Например, специальный тариф на перелет из Владивостока в Читу составит 9,8 тысячи рублей, а билет из столицы Приморья в Улан-Удэ обойдется на 100 рублей дороже. Размер бюджетной субсидии перевозчику за один рейс по каждому из этих направлений превысит 1 млн рублей.

Также по льготной цене можно будет улететь из Владивостока в Николаевск-на-Амуре и Советскую Гавань – билет в один конец по этим направлениям будет стоить 9 тысяч и 7 тысяч рублей соответственно. А стоимость перелета из Кавалерово в Хабаровск и вовсе составит чуть более 3,2 тысячи рублей в одну сторону.

Полеты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании, которая создается на базе регионального авиаперевозчика «Аврора». Создание новой авиакомпании сделает перелеты между регионами ДФО более доступными для граждан, повысит транспортную связанность Дальнего Востока. В правительстве России ожидают, что сниженным тарифом до конца 2021 года смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами.

Отдел новостей «В»