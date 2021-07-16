Путь на севера лежит по воздуху Более 16 тысяч пассажиров перевезли в первом полугодии 2021 года самолеты и вертолеты местных авиалиний в Приморье. Благодаря программе субсидирования из краевого бюджета цена авиабилетов остается доступной для населения, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.

Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморского края, в настоящее время в регионе действуют 13 авиамаршрутов, по которым на самолетах DHC-6 и вертолете Ми-8 выполняют рейсы компании «Аврора» и «Гранат»:

Терней – Светлая – Терней;

Терней – Амгу – Терней;

Терней – Единка – Терней;

Владивосток – Кавалерово – Владивосток;

Владивосток – Терней – Владивосток;

Владивосток – Пластун – Владивосток;

Владивосток – Дальнегорск – Владивосток;

Владивосток – Преображение – Владивосток;

Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней;

Терней – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Светлая – Единка – Самарга – Восток – Дальнереченск;

Терней – Малая Кема – Амгу – Максимовка – Усть-Соболевка – Единка – Агзу – Единка – Усть-Соболевка – Максимовка – Амгу – Малая Кема – Терней;

Дальнегорск – Светлая – Дальнегорск;

Владивосток – Дальнереченск – Владивосток.

«Благодаря программе субсидирования из бюджета Приморского края цена авиабилетов остается доступной для населения. А сами авиамаршруты в отдаленные районы формируются и корректируются исходя из пожеланий жителей», – отметили в ведомстве.

Отдел новостей «В»