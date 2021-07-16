Народ к возврату готов Приморцы оценили плюсы программы «детского кешбэка»

В Приморском крае успешно реализуется программа поддержки доступных поездок в детские лагеря. Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина и правительства страны. Родители приобретают путевку на летние смены и возвращают до половины потраченной суммы в течение пяти дней.

«Задать вопросы о программе родители могут на сайте мирпутешествий.рф, по телефону федеральной горячей линии 8 (800) 200-34-11 (#1) и горячей линии министерства образования Приморского края 8 (902) 524-63-53.»

О предварительных итогах работы программы «детского кешбэка» и о правилах участия в программе рассказывает начальник отдела воспитания и дополнительного образования министерства образования Приморского края Наталья Гришина.

– Наталья Сергеевна, расскажите, пожалуйста, как работает данная программа?

– Механизм программы работает следующим образом. Родители приобретают путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получают возврат за счет средств федерального бюджета в размере 50 % оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически возвращаются на карту «Мир», с которой была совершена покупка, в течение максимум пяти дней.

– Кто может принять участие в программе?

– Любая семья Приморья. При этом акцентирую, что у родителей обязательно должна быть карта платежной системы «Мир», зарегистрированная в программе лояльности на официальном сайте.

– Есть ли ограничения по возрасту и количеству детей для возврата средств за путевки?

– Детским возрастом для отдыха и оздоровления считается период с 6 до 17 лет, соответственно, и средства за путевки можно вернуть только для детей обозначенного возраста. Ограничений по количеству нет. Если в семье воспитываются два ребенка и более и родители хотят отправить в лагерь всех, они вправе получить компенсацию за каждого.

– Сколько раз можно вернуть деньги за путевку для одного ребенка?

– Количество смен не ограничено. Родители могут приобрести несколько путевок, например, на лето, на осенние каникулы и в круглогодичные лагеря и получить компенсацию в размере 50 % за каждую покупку.

– Какие детские лагеря уже участвуют в программе?

– В программе участвуют уже 20 организаций Приморского края: загородные лагеря, центры, базы и комплексы с круглосуточным пребыванием детей. Полный список участников и предложений можно посмотреть на официальном сайте программы – мирпутешествий.рф, а также на официальной странице министерства образования Приморского края в разделе «Организация отдыха и оздоровления детей».

– Можно ли компенсировать расходы на путевку, купленную до начала действия программы?

– Сейчас ведется большая работа по возврату средств за детские путевки, которые были приобретены до начала действия программы. Компенсировать расходы могут те, кто совершил покупку в период с 1 января по 24 мая 2021 года. Прием соответствующих заявлений стартовал 15 июня. По предварительной информации, в период с начала года по 24 мая организациями отдыха края было продано 1607 путевок на сумму более 76,8 млн рублей. Возврат за путевки, приобретенные до 25 мая, осуществляется через портал «Госуслуги».

– На какую сумму начисляется кешбэк?

– Кешбэк начисляется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте «Мир» на сайте лагеря – партнера программы. То есть, если путевка стоит 20 тысяч, а вы оплатили только половину безналичным платежом – 10 тысяч, вам вернется 50 % от этой суммы – 5 тысяч рублей.

– Если ребенок выезжает до окончания смены и родители делают возврат средств, что происходит с кешбэком?

– В случае частичного возврата сумма начисленного кешбэка будет автоматически удержана пропорционально сумме возврата. То есть если сумма путевки 20 тысяч рублей, а туроператор или лагерь ее пересчитал и должен вернуть 5 тысяч, то часть кешбэка в размере 2,5 тысячи рублей – это 50 % от 5 тысяч – автоматически будет возвращена в госбюджет.

– Насколько программа оказалась востребованной в Приморье?

– Она очень востребована. В течение только первого месяца летней оздоровительной кампании было реализовано более 500 путевок.

– Можно ли получить кешбэк на карты других платежных систем?

– Нет. Карты Visa, Mastercard, Maestro и другие, а также кобейджинговые карты не участвуют в программе. Кешбэк по ним начислен не будет.

– Что делать если кешбэк не пришел?

– Нужно проверить информацию о начислении возврата в личном кабинете на сайте privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге. Если с момента покупки прошло более пяти рабочих дней, следует обратиться в службу поддержки по телефону 8-800-100-54-64 или электронной почте info@nspk.ru.

– Можно ли сдать уже купленную путевку и приобрести ее снова с кешбэком?

– Нет гарантии, что именно ваш лагерь принимает участие в программе кешбэка, так как участие добровольное. Поэтому лучше не рисковать и приобрести с кешбэком новую путевку, например, на следующую смену, в другой лагерь или заранее проверить, есть ли ваш лагерь среди участников программы.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея Воронина