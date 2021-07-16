Сдаете квартиру? Заплатите налог В Первореченском районе Владивостока прошел очередной рейд по съемным квартирам. Его провели специалисты городского управления финансов совместно с сотрудниками налоговой службы и правоохранительных органов.

На этот раз проверяющие нагрянули в дом № 59 на улице Некрасовской. Здесь, по информации из различных источников, несколько квартир сдается внаем. В ходе проверки по ряду из них эта информация подтвердилась: арендаторы рассказали, за какую стоимость и у кого снимают квартиры. Теперь сотрудники налоговых органов проведут ряд мероприятий для привлечения собственников помещений к уплате налога с доходов, полученных от сдачи жилплощади.

В администрации Владивостока напоминают, что рейды по съемным квартирам проходят несколько раз в месяц в рамках кампании по легализации рынка аренды жилья в городе. Как отмечают специалисты Федеральной налоговой службы, при сдаче квартиры в аренду (наем) собственник получает доход, с которого, к сожалению, не всегда платит налог. Хотя каждый арендодатель обязан подать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13 % либо приобрести патент на сдачу жилых помещений в аренду, годовая стоимость которого составляет 6 % от потенциально возможного годового дохода. Если же воспользоваться специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход», то ставка налога при сдаче квартиры физлицам составит всего 4 %.

Справка »В»

По данным управления финансов администрации Владивостока, с 2013 по 2020 год собственниками помещений сдано 4569 деклараций по налогу на доходы физических лиц, уплачено 138 млн рублей. Поступление налога возросло в пять раз с 2013 года. Также приобретено 1184 патента на сдачу жилых помещений в аренду на сумму 84 млн рублей, что в 20 раз больше, чем в 2013 году, когда стартовала кампания по легализации рынка аренды жилья.

Отдел новостей «В»

Фото из архива «В»