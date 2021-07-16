Жестокое убийство раскрыли по горячим следам На неделе приморцы были шокированы чудовищным преступлением в Фокино. Несколько дней назад один из местных жителей обнаружил на улице Усатого рядом с мусорными баками фрагмент ноги человека. Подозреваемый в убийстве и расчленении уже задержан.

О страшной находке сообщили в дежурную часть местного отдела полиции. На место ЧП незамедлительно прибыла оперативно-следственная группа отдела полиции, а также следователи следственного управления Следственного комитета РФ по Приморскому краю и инспектор-кинолог Центра кинологической службы УМВД России по Приморскому краю со служебной собакой по кличке Аланжур Перфекта.

Уверенно взяв след, немецкая овчарка привела полицейских на городскую свалку, где были обнаружены другие фрагменты тела. Через два дня так же на улице Усатого была найдена отрезанная голова женщины.

Фокино – городок небольшой, поэтому личность жертвы неизвестного убийцы следователи установили быстро. Как выяснилось, части тела принадлежали 64-летней жительнице Фокино, почетному работнику образования. До выхода на заслуженный отдых женщина преподавала математику в бывшей средней школе (ныне – гимназии) № 259, была на хорошем счету у коллег и жителей города.

Как рассказала «В» старший помощник руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Аврора Римская, 14 июля, когда оперативники отела МВД Фокино и сотрудники уголовного розыска УМВД по Приморскому краю стали стучать в дверь квартиры предполагаемого убийцы, мужчина попытался свести счеты с жизнью, но не успел. Очевидно, он осознал, какое чудовищное преступление совершил, и испугался наказания.

В одной из комнат оперативники нашли предполагаемые орудия расчленения, которые изъяли в ходе обыска. В ванной были обнаружены другие части тела убитой женщины. Это были неопровержимые улики преступления.

52-летний задержанный был законным супругом убитой учительницы. По словам соседей, мужчина часто прикладывался к бутылке и на этой почве в семье регулярно возникали скандалы с побоями. О непростых отношениях супругов знал весь дом, тем не менее заявлений на дебоши и домашнее насилие участковому уполномоченному не поступало ни от жертвы пьяного мужа, ни от соседей. Иначе у этой истории был бы иной исход…

По факту убийства бывшей учительницы возбуждено уголовное дело. Мотивы подозреваемого в убийстве выясняются, назначены судебные экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сергей КОЖИН