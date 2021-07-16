Владивосток на пути к коллективному иммунитету Привитых от COVID-19 жителей города стало больше 100 тысяч

К середине текущей недели число владивостокцев, которые сделали прививку от новой коронавирусной инфекции, превысило 100 тысяч человек. Но и остальным горожанам, не имеющим противопоказаний, медики рекомендуют не откладывать вакцинацию.

Для удобства людей в городе продолжают работать бесплатные мобильные и стационарные пункты. Сделать прививку можно как в рабочие, так и в выходные дни. Для этого достаточно иметь при себе всего два документа – паспорт и СНИЛС. Для всех желающих доступны две вакцины – «Гам-Ковид-Вак», известная как «Спутник V», и «ЭпиВакКорона».

По словам врачей, только коллективный иммунитет поможет справиться с эпидемией. Тем временем за последние сутки было выявлено 158 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Жителям и гостям Владивостока рекомендуется избегать людных мест; в магазинах, музеях, кафе необходимо находиться в защитных масках и регулярно обрабатывать руки.

По вопросам вакцинации, режима работы прививочных пунктов, организации выездных бригад все желающие могут обращаться на горячую линию, которая действует в администрации города. Ее телефоны: 2-614-490; 2-614-229; 2-614-444.

Адреса стационарных пунктов вакцинации во Владивостоке:

• Владивостокская поликлиника № 1 (Океанский проспект, 35, Котельникова, 10);

• Владивостокская поликлиника № 3 (Луговая, 55);

• Владивостокская поликлиника № 4 (Давыдова, 3);

• Владивостокская поликлиника № 6 (Черемуховая, 32, Борисенко, 29);

• Владивостокская поликлиника № 9 (Горшкова, 3, Гамарника, 21, Вострецова 4);

• Краевая клиническая больница № 2 (Интернациональная, 56);

• Владивостокская больница № 3 (Энгельса, 3, Первая, 4);

• Владивостокская клиническая больница № 4 (Воропаева, 5);

• Клиническая больница «РЖД-Медицина» (2-я Круговая, 10);

• Медицинское объединение Дальневосточного отделения Российской академии наук (Кирова, 95);

• Региональный медицинский центр «Лотос» (Гоголя, 41);

• Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю (Октябрьская, 10);

• МСЧ № 25 ФСИН России (Арсенальная, 15).

Адреса мобильных пунктов вакцинации во Владивостоке:

• МФЦ на Борисенко, 102, с понедельника по пятницу с 16.00 до 20.00;

• ТРЦ «Черемушки» (Черемуховая, 15, 2-й этаж, павильон 204), ежедневно с 11.00 до 19.00;

• «Новая аптека» возле ТЦ «Махаон» (Окатовая, 28а), с понедельника по пятницу с 10.00 до 13.00;

• ТВК «Калина Молл» (Калинина, 8, 2-й этаж, зона гардероба), с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, в субботу с 10.00 до 14.00 (обед с 12.30 до 13.00);

• ТРК «Дружба» (Русская, 2к, 1-й этаж), с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 16.00;

• супермаркет «Реми» (Бородинская, 14, строение 6), с понедельника по пятницу с 12.00 до 15.00, в субботу с 10.00 до 15.00;

• ТРЦ «Клевер Хаус» (Семеновская, 15), по будням с 13.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 18.00;

• ТК «Центральный» (Светланская, 29, 4-й этаж), понедельник, среда, пятница с 14.00 до 18.00;

• ТРК «Седанка Сити» (Полетаева, 6д), с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00;

• ТЦ «Андромеда» (Трудовое, Лермонтова, 77б), с понедельника по пятницу с 16.00 до 19.00;

• правительство Приморского края (Светланская, 22, 1-й этаж), с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00;

• медицинский пункт ДВФУ (поселок Аякс, корпус 1.8), с понедельника по пятницу с 10.00 до 14.00.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА