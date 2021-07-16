Школяры смогут «заработать» по 10 тысяч В России начался прием заявлений на единовременную выплату детям школьного возраста. Уже с 11 июля в личном кабинете портала «Госуслуги» родители стали получать предзаполненные заявления на выплату.

Как поясняют в региональном Отделении Пенсионного фонда России, для большинства приморских семей заявления на «школьную» выплату формируются автоматически. Для этого используется информация, которая собрана в ходе предоставления единовременных выплат в 2020 году. Она включает в себя Ф.И.О. и СНИЛС родителя, от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные загс о рождении, а также реквизиты счета для зачисления средств.

«Чтобы завершить оформление выплаты, останется только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. Счет, указанный в заявлении, может быть привязан к карте любой платежной системы. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие, родители могут их скорректировать», – информируют в федеральном ведомстве.

Планируется, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей начнут перечислять родителям уже 16 августа, в период подготовки к новому учебному году. Ее получат все семьи, в которых воспитываются дети школьного возраста. На материальную помощь могут рассчитывать и родители будущих первоклассников, которые в этом году только пойдут учиться.

Прием заявлений продлится до конца октября. При наличии права родители смогут обратиться за выплатой в любое удобное время в течение всего этого периода. Помимо портала «Госуслуги» заявления будут приниматься во всех клиентских службах Пенсионного фонда. Дополнительную информацию можно получить в контакт-центре приморского Отделения ПФР по номеру 8 (800) 60-00-335.

Добавим, что в Приморье не первый год также действуют компенсационные выплаты для многодетных семей на подготовку детей к новому учебному году – это 5 тысяч рублей на каждого школьника. Семьи могут потратить их в несколько визитов в магазин, а могут сделать все необходимые покупки в один день. Компенсировать понесенные затраты можно в течение всего года.

Помимо выплаты в 5 тысяч рублей для школьников на каждого ребенка в многодетной семье независимо от возраста предоставляется выплата в 2,5 тысячи рублей. Ее также можно использовать на школьно-письменные принадлежности и другие нужды детей.

«В 2020 году компенсационную выплату в 5 тысяч рублей получили более 4 тысяч многодетных семей Приморья. В текущем году на эти цели запланировано 17 миллионов рублей», – сообщает министр труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА