«Союз независимых медиа»: реальная, а не придуманная картина мира В Приморье продолжается организационный процесс, связанный с созданием СНМедиа – союза независимых СМИ, которые намерены на деле, а не на словах вернуть журналистике роль четвертой власти. На создание нового профессионального объединения уже отреагировали не только коллеги по цеху, но и эксперты в самых разных областях.

– Идея создания «Союза независимых медиа» удивляет и радует одновременно своей своевременностью и необходимостью, – отмечает руководитель Приморского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Марина Соколова. – Какой бы громкой ни была в свое время либеральная критика мнимого идеологизма советской журналистики, на мой взгляд, именно в прошедший 30-летний постсоветский период мы все увидели, в кого может превратить профессионального журналиста необходимость зарабатывать себе на жизнь: независимость оценок в таком контексте явление фиктивное. В этой связи предпосылки создания «Союза независимых медиа» дают большие надежды на усиление профессионального освещения событий, проблем и процессов, в которых мы с вами ежедневно пребываем.

По мнению Марины Соколовой, за последние годы жители Приморья устали от загруженности информационного эфира чрезмерной демонстрацией чьих-то «быстрых побед», декларацией неких достижений в социально-экономическом развитии территории, навязчивой имитацией процесса активного развития, то есть всего того, что отдельный человек в своей реальной жизни не видит и не ощущает.

– Поэтому отображение реальной, а не придуманной или «управляемой» картины мира со столь модной сейчас «позитивной повесткой», поиски способов реального, а не формального решения проблем наших граждан – это то, что лично я жду от «Союза независимых медиа». Однозначно убеждена, что мои ожидания непременно оправдаются, – добавила Марина Соколова.

Напомним, что в состав СНМедиа вошли 12 средств массовой информации (в том числе газета «Владивосток»), а также 33 информационных паблика в социальных сетях. Совокупная постоянная аудитория СНМедиа – более 1,5 млн человек в сутки. Цель нового объединения СМИ, у которых нет государственных структур, – помогать жителям края в решении самых острых проблем, при необходимости напоминая чиновникам и депутатам об их обязанностях. Журналисты обещают публиковать собственные независимые расследования, предоставлять объективную информацию о важных событиях и разные точки зрения по актуальным вопросам.

Артем СТРОГИН

Фото из личного архива Марины Соколовой