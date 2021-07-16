О подвигах интернационалистов напомнит БМП Памятник советским и российским воинам-интернационалистам, участникам локальных войн и военных конфликтов открылся в селе Золотая Долина Партизанского района Приморья. На каменно-бетонном постаменте в центре села навечно встала боевая машина пехоты.

Легендарная бронированная гусеничная машина с пушечно-пулеметным вооружением с начала 60-х годов прошлого века является рабочей лошадкой сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты нашей армии. Эта техника громила врага и защищала мирное население в Афганистане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Южной Осетии, Таджикистане, Абхазии, Приднестровье, Сербии, Грузии и во многих других точках планеты.

Инициатором установки боевой машины на постаменте выступило местное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое братство» во главе с председателем Степаном Давтяном. Идею поддержали глава Партизанского района Лев Хамхоев и и.о. начальника военного комиссара подполковник Роман Малык.

На торжественном мероприятии в честь открытия мемориала побывали члены организации «Боевое братство» из Находки, Партизанска, Владивостока, Покровки и других населенных пунктов края; юнармейские отряды, казаки Уссурийского казачьего войска; представители трудовых коллективов и общественных организаций. Участников поприветствовал председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ генерал армии Виктор Ермаков.

Николай КУТЕНКИХ, член исполкома Приморского отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ

Фото предоставлено ПРО ВОО «Боевое братство»