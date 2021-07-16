Перекрытие Светланской отложили на конец июля Администрация Владивостока уточнила сроки проведения ремонтных работ на Светланской. Замену участка аварийного трубопровода проведут в период с 30 июля по 15 августа.

Из-за перекрытия дороги в центре Владивостока на этот период изменится схема движения общественного транспорта.

Напомним, что изначально ремонт коммуникаций предполагалось начать с 12 июля. Однако власти города приняли решение отложить работы, детально проработав вопросы, связанные с организацией транспортных потоков. В итоге движение транспорта в районе Светланской, 37 будет закрыто с 9.00 30 июля до 23.00 15 августа.

«В этот период автобусы будут ходить по Пушкинской, Суханова, Семеновской, Корабельной набережной. Схема объезда уже утверждена, мы просим пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам», – отмечает начальник управления транспорта мэрии Владивостока Александр Иванов.

Так, автобусы № 31 и 98ц, двигающиеся с Луговой в сторону центральной части города, будут сворачивать на Пушкинскую после остановки «Авангард» и далее двигаться по Суханова и Семеновской. Автобусы № 13, 23л, 24, 39д, 49, 54а, 55 и 62 будут выезжать на Пушкинскую в районе остановки «ДВГТУ», после чего движение продолжится также по Суханова. По такой же схеме будет осуществляться движение в обратном направлении.

Дополнительный маршрут разработан для автобуса № 66, который ходит с Ладыгина до центральной площади. После остановки «Лазо» он будет сворачивать в Светланский переулок и далее двигаться по Корабельной набережной.

Возле вокзала прибрежных морских сообщений автобус будет разворачиваться и идти в обратном направлении. А вот движение электробусов, которые курсируют между центральной площадью и площадью Луговой, на время действия ограничений приостанавливается.

Напомним, что в районе Светланской, 37 специалисты муниципального предприятия «ВПЭС» заменят участок аварийного трубопровода и канал, по которому он проходит. За 30 лет эксплуатации железобетонные конструкции прогнили и пришли в негодность. Кроме того, проходной канал, располагаясь под дорогой, постоянно подвергается динамическим нагрузкам от транспорта и испытывает вибрационную нагрузку. Если срочно не осуществить ремонт, то в зимний период это чревато авариями на сетях и отключениями отопления и горячей воды.

«По каналу проходят жизненно важные коммуникации: тепловые сети, кабельные линии, линии связи. Если не выполнить срочную реконструкцию, возможны не просто порывы и аварии, а провалы дорожного полотна», – отмечают специалисты. К слову, четыре года назад на этом участке в образовавшуюся яму уже провалилась машина.

Отдел новостей «В»