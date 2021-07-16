На Шаморе не только отдыхают, но и работают Главный пляж Владивостока постепенно очищают от накопившегося мусора

Бригада муниципального предприятия «Содержание городских территорий» (СГТ) продолжает работы на пляже в бухте Лазурной. Популярную у жителей и гостей города Шамору убирают от мусора, стекла, пластика, веток, камней и ракушек. Только за последнюю неделю с пляжной территории вывезено более пяти КамАЗов как крупного, так и мелкого мусора, и еще шесть готовятся к вывозу.

Специалисты работают с раннего утра, пока отдыхающих не так много. Всего на очистке пляжа задействовано три единицы спецтехники. Это фронтальный погрузчик с модифицированным ковшом – он убирает крупный мусор. Затем проходит трактор «Беларус» с модифицированным навесным оборудованием, которое прочищает песок и скидывает весь мелкий мусор – ракушки, траву и маленькие камни – в специальный короб.

«Мы сделали специальное навесное оборудование, которое позволяет просеивать песок через мелкую сетку. Таким образом, чистый песок остается на пляже, а мусор попадает в короб вместимостью примерно 800 килограммов. Обычно емкость полностью набирается после прохода 600–800 метров пляжа. Иногда приходится по несколько раз чистить один и тот же участок, поскольку стекло и ракушки даже после небольшого дождя вновь появляются на песке», – рассказал старший мастер бригад СГТ Советского района Алексей Потехин.

Специалисты «Содержания городских территорий» подчеркивают: такая работа на пляже раньше не проводилась. Бригады вышли на участок 7 июля и к настоящему моменту уже очистили первый и второй пляжи Шаморы. Сейчас работы идут на третьем. Планировалось, что очистка займет меньше времени, однако в песке было много крупного мусора, поэтому сроки работ продлили. Кстати, следить за очисткой пляжа и другими работами, проводимыми бригадами СГТ, можно в инстаграм-аккаунте (12+) @vl.sgt.

Напомним, что в настоящее время в бухте Лазурной продолжаются работы по благоустройству: арендаторы возводят на втором и третьем пляжах открытые террасы. Второй этап реконструкции популярной у горожан и гостей города территории запланирован на 2022 год.

Евгений СИДОРОВ

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru