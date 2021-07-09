Ивана Штыля лишили Олимпиады Призер Игр в Лондоне пострадал из-за гендерного равенства

В среду, 7 июля, в Приморье прибыла национальная команда России по гребле на байдарках и каноэ (мужчины и женщины) во главе с главным тренером олимпийской сборной Александром Ждановым.

Вплоть до 30 июля лучшие российские гребцы в рамках заключительного акклиматизационно-подготовительного этапа будут готовиться к летним Олимпийским играм в Токио. Жить и тренироваться сборникам предстоит на реконструированной гребной базе «Олимпийская» под Партизанском.

Нашу страну в Японии будут представлять 15 спортсменов, которые нынешним летом сумели завоевать золотые медали в чемпионате Европы и подтвердили это право на чемпионате России. Но только в тех дисциплинах, в которых россияне сумели получить олимпийские лицензии по итогам мировых и континентальных первенств за последние полтора года.

Это Евгений Луканцов, Роман Аношкин, Максим Спесивцев, Артем Кузахметов, Александр Сергеев и Олег Гусев (байдарка, мужчины), Наталья Подольская, Светлана Черниговская, Кира Степанова, Анастасия Долгова и Варвара Баранова (байдарка, женщины), Виктор Мелантьев и Владислав Чеботарь (каноэ, мужчины), Олеся Ромасенко и Ирина Андреева (каноэ, женщины).

Приморцы наверняка зададут вопрос: почему в этом списке нет бронзового призера Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, многократного чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта Ивана Штыля? Дело в том, что незадолго до Игр в Токио Международный олимпийский комитет уравнял гендерные характеристики в ряде видов спорта. Гребцам досталось сильнее всего: из олимпийской программы исключены две мужские дисциплины, а вместо них добавлены две женские. И если на прошлых Олимпиадах соотношение «мужских» и «женских» комплектов наград было 8 к 4, то теперь поровну – 6 на 6.

К сожалению, в Токио не будет соревнований каноэ-двоек у мужчин на 200 метров – именно на этой спринтерской дистанции и специализировался наш прославленный земляк. Последний турнир для мужской каноэ-двойки-200 прошел в начале июня в польской Познани. Россияне Дмитрий Шаров и Иван Штыль заняли на европейском первенстве лишь четвертое место, что, кстати, также лишало бы их олимпийской лицензии.

Поэтому приморскому спортсмену придется переучиваться под стайерские дистанции в 1000 и 500 метров в одиночке/двойке. И еще не факт, что на Играх-2024 в Париже они останутся в расписании соревнований. Также у Ивана есть иллюзорная возможность попробовать себя в четверках, но уже на байдарках. Но при любом варианте потребуется время для тренировок в новом качестве.

Николай КУТЕНКИХ