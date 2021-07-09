Социальная дистанция в 836 км общению не помеха В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка «836» (12+) – необычный и очень трогательный проект, который мог появиться только во время пандемии.

Как рассказали организаторы, среди которых генеральное консульство Японии во Владивостоке и международный центр искусства и творчества «Юипото» (Ниигата), проект 836 является попыткой переосмыслить значение дистанции между человеком и человеком.

Несмотря на коронавирус и закрытые границы, разделенные 836 километрами, находясь на противоположных берегах Японского моря, жители Владивостока и Ниигаты продолжают поддерживать связи.

Съемки проекта велись с 1 по 3 ноября прошлого года. Каждый из участников, например, художники из Владивостока Игорь Обухов и Наталья Попович, писатель и востоковед Александр Прасол и многие другие жители Владивостока и Ниигаты, стоя каждый в своем городе, повернувшись лицом к далекому собеседнику, рассказывали ему о своих сокровенных чувствах.

– Конечно, при этом они не видели и не слышали друг друга, – говорит Вера Глазкова, директор галереи «Арка». – Однако это происходило в один и тот же период, и разговоры были очень личными. Что порождает подобное общение? В социальных сетях множество безликого контента, да и в реальном мире теперь из-за коронавируса мы вынуждены считаться с ограничениями, касающимися социальной дистанции. Почему человек говорит для другого человека? Обязательно ли видеть или чувствовать присутствие того, кому говоришь? Что такое человеческое общение, каковы в нем роли лица или тела как источников послания? Жители Владивостока и Ниигаты, пронесшие сквозь историю свои связи, помогают ответить на эти вопросы.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено галереей «Арка»