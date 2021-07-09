Поликлинику онкодиспансера сделали более комфортной В Приморье завершился ремонт здания поликлиники краевого онкологического диспансера. Врачи хирургического отделения теперь принимают пациентов в обновленных, комфортных и современных помещениях.

Ремонт поликлиники, которая находится на третьем этаже здания, длился в течение семи месяцев. Общая стоимость работ составила 30 млн рублей – это средства из краевого бюджета и собственные средства медучреждения.

Отделение сегодня полностью соответствует всем требованиям и самое главное – ожиданиям пациентов.

«Интерьер онкохирургического отделения № 1, так же как и поликлинического, где ремонт был завершен в феврале, разрабатывался с учетом последних требований к современному медицинскому учреждению. Основная задача состоит в том, чтобы обеспечить каждому пациенту комфортное пребывание в стенах отделения, создав правильный эмоциональный фон», – прокомментировал главный врач Приморского краевого онкодиспансера Михаил Волков.

Он также отметил, что диспансер сегодня укомплектован всем необходимым оборудованием, что позволяет оказывать каждому находящемуся в стационаре пациенту качественную медицинскую помощь.

«Оперативное вмешательство – одна из основ современной онкологии. Ежегодно в Приморском онкоцентре проводится порядка 1,7 тысячи стационарных операций с применением видеоэндоскопических технологий в абдоминальной хирургии и онкогинекологии, успешно развито применение фотодинамической терапии и аргоноплазменной хирургии», – сказал Михаил Волков.

В настоящее время хирургическое отделение диспансера является крупнейшим в крае специализированным отделением, оказывающим современную хирургическую и комбинированную помощь онкологическим больным. Ежегодно здесь получают лечение около 2,5 тысячи больных со злокачественными новообразованиями пищевода, желудка, печени, толстой и прямой кишки, забрюшинного пространства, кожи и подкожной клетчатки.

Напомним, что проект по борьбе с онкологическими заболеваниями – региональная составляющая национального проекта «Здравоохранение». Его главная цель – снизить в Приморье смертность от новообразований, в том числе злокачественных.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено медучреждением