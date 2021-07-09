Газовую котельную строят в поселке Новом Компания-концессионер приступила к строительству газовой котельной в Надеждинском районе. Объект повысит качество и надежность теплоснабжения почти шести тысяч жителей поселка Нового.

Сейчас уже завершен демонтаж бака резервуара воды от старой котельной. Подрядчик готовит площадку к строительству фундамента и прокладке инженерных коммуникаций для нового объекта. Помимо котельной здесь необходимо будет построить газораспределительный пункт и проложить 2 км газопровода.

Новая блочно-модульная автоматизированная газовая котельная заменит мазутную 1975 года постройки. Этот объект не только улучшит качество теплоснабжения абонентов, но и благодаря энергоэффективным технологиям значительно сократит теплопотери, уменьшит расходы на топливо.

Благодаря финансированию Фондом содействия реформированию ЖКХ компании-концессионера в Новом заменят почти 5,5 км теплотрасс, уложив современные долговечные трубы. Общая сумма инвестиций в переоснащение коммунальной инфраструктуры поселка только в этом году составит почти 375 млн рублей.

Отдел новостей «В»

Фото Игоря НОВИКОВА/www.primorsky.ru