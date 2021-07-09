В Приморье поддадут газу Доля голубого топлива в регионе к 2025 году увеличится с 23 % до 50 %

Подключение к газу объектов теплоснабжения даст новый импульс развитию теплоэнергетики городов и районов Приморья. Такое мнение высказала заместитель председателя правительства края Елена Пархоменко во время дискуссии на полях V Восточного нефтегазового форума, который открылся во Владивостоке в среду, 7 июля.

Газ не только для котельных

По ее словам, несмотря на то что уровень газификации региона составляет более 23 %, на данный момент основные потребители газа – это объекты «большой энергетики».

«Использование газа улучшит экологию на территории края. В Приморье основные виды топлива, используемые в теплоэнергетике, – уголь и мазут. Уголь – продукт местный, но он влечет большие выбросы. Что касается мазута, то он является завозным, дорожает в цене, причем стоимость растет постоянно. Таким образом, приход газа в край является для этой сферы новым драйвером развития теплоснабжения», – цитирует Елену Пархоменко пресс-служба правительства Приморского края.

По словам зампреда ППК, в этом направлении регион двигается уже несколько лет, направляя на газификацию, в частности, средства краевого бюджета. Сегодня на газе работает несколько котельных Уссурийска, и это первый муниципалитет, который полностью переведет свои теплоисточники на голубое топливо в ближайшее время. Параллельно новые объекты теплоснабжения строятся в других городах и районах Приморья. В ЗАТО Фокино и поселке Новом Надеждинского района возводятся газовые котельные за счет частных инвестиций, а в Спасском и Дальнереченском районах Приморья проектируют новые объекты генерации на газе в рамках программы энергосбережения за счет краевого бюджета.

Еще одним важным направлением Елена Пархоменко назвала «догазификацию» ряда муниципалитетов, среди которых – Надеждинский, Михайловский, Спасский районы, Владивосток, Большой Камень, Фокино. Это те территории, которые расположены в непосредственной близости к магистральным газопроводам.

«Совместно с Газпромом у нас подписана программа на период с 2021 по 2025 год, и сейчас основной упор будет сделан на газификацию населения. Это серьезная работа, которой занимаются все субъекты Российской Федерации, Приморский край – не исключение», – обозначила Елена Пархоменко.

«Спасскцемент» поставили в пример

С переводом энергетики на газ в крае на новое топливо переходят и крупные предприятия, такие как «Спасскцемент», который получил газ в прошлом году. Планируется подключение к новому виду топлива заводов Большого Камня. Большие надежды в плане газификации края связаны с реализацией проекта по строительству Находкинского завода минеральных удобрений и формированием на его базе нефтехимического кластера.

«Для самой Находки это станет точкой роста, включая ее коммунальную инфраструктуру, в том числе строительство газовых котельных взамен мазутных», – добавила Елена Пархоменко.

В свою очередь, губернатор Приморья во время выступления на Восточном нефтегазовом форуме отметил: несмотря на то что в регионе не добываются нефть и газ, развитие нефтегазовой отрасли без Приморья с его инфраструктурой невозможно. Речь идет не только о портах как транспортной артерии, но и о создании в регионе новых производств.

«Проекты, которые есть в регионах, позволяют видеть Приморье как важного игрока на Дальнем Востоке в этой отрасли», – подчеркнул Олег Кожемяко.

Говоря о газификации Приморского края, губернатор назвал приоритетной задачей обеспечение газом населения региона, а также использование газомоторного топлива и создание соответствующей инфраструктуры. Напомним, что ранее главой региона была поставлена задача довести процент газификации Приморья к 2025 году до 50 %. Сейчас этот показатель равняется 23,7 %.

Механизм по созданию и развитию системы газоснабжения Приморья реализуется через предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований. В 2021 году на эти цели в бюджете края запланировано 859 млн рублей. Субсидия предполагается Уссурийскому и Находкинскому городским округам, Спасскому и Надеждинскому муниципальным районам.

Справка «В»

Объем потребления природного газа в Приморье за 2020 год составил 1,3 млрд кубических метров. Основными потребителями газа в крае сейчас являются объекты большой энергетики – их модернизация приведет к увеличению объемов потребления газа.

Осенью 2020 года правительство Приморья и ПАО «Газпром» подписали Программу развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годы, в соответствии с которой запланированы инвестиции в объеме 21 млрд рублей.

К 2025 году Газпром построит 108 км газопроводов-отводов, пять газораспределительных станций и 194 км межпоселковых газопроводов. Также запланировано техническое перевооружение ГРС-1 во Владивостоке. Правительство Приморского края, в свою очередь, обеспечит строительство 77 км внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа 554 домовладений (квартир), 30 котельных и предприятий.

Благодаря этим мероприятиям будут созданы условия для газификации севера Владивостока, Всероссийского детского центра «Океан», интегрированного развлекательного курорта «Приморье», морского порта «Суходол», резидентов территорий опережающего развития «Михайловский» и «Надеждинская», Находкинского, Дальнереченского и Артемовского городских округов, Михайловского, Спасского и Шкотовского муниципальных районов, ЗАТО Фокино.

Отдел экономики «В»

Фото из архива «В»