Общественники поддержали многодневное голосование Как уже сообщал «В», в связи со сложной эпидемиологической ситуацией голосование на выборах депутатов Государственной думы будет продолжаться в течение трех дней – с 17 по 19 сентября. Решение об этом принял Центризбирком РФ. Аналогичную норму применят и в отношении выборов в Законодательное собрание Приморья, которые совмещены с федеральными. Члены Общественной палаты Приморского края считают, что такое решение пойдет на пользу избирательному процессу.

– Положительная практика многодневного голосования зарекомендовала себя во время общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, – отметил председатель ОП ПК Борис Ступницкий. – Выборы, которые проходят несколько дней, вовлекают большее количество избирателей, при этом есть возможность обеспечить безопасность и соблюдение прав граждан. В этом году на территории Приморского края состоятся выборы депутатов Госдумы РФ и ЗС ПК, и задача Общественной палаты – направить общественных наблюдателей на избирательные участки с целью обеспечения справедливого избирательного процесса в соответствии с общепринятыми международными стандартами по защите гражданских и политических прав человека.

Член краевой Общественной палаты Приморского края, руководитель группы мониторинга общественного штаба по подготовке выборов-2021 в Приморском крае Валентин Лабонин подчеркнул, что применение многодневного голосования главным образом вызвано эпидемиологической ситуацией в стране и крае.

– Таким образом мы привлекаем наибольшее количество избирателей и формируем доверие к избирательному процессу. Хочу отметить, что в Приморском крае прошли обучающие семинары по подготовке наблюдателей для их последующего участия в выборах разного уровня, проходящих на территории региона. В настоящее время подготовлено более 3 тысяч электоральных экспертов, что позволит обеспечить открытость и тотальный общественный контроль, – прокомментировал общественник.

Отдел политики «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА