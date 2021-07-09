В Приморье составили список безопасных пляжей
Более 40 пляжей и мест массового отдыха на водоемах разрешены к эксплуатации в Приморском крае. По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, именно столько территорий по состоянию на 7 июля прошло проверку и освидетельствование на безопасность.
«Согласованные» для купания локации оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде. Больше всего безопасных пляжей в Находкинском городском округе – 15, на втором месте – Хасанский район с 11 разрешенными объектами, 9 пляжей прошли проверку во Владивостоке, 3 – в Шкотовском районе и Фокино.
Удаленные от моря муниципалитеты тоже имеют места для отдыха на воде, соответствующие всем требованиям: два из них находятся в Уссурийске, а еще одно – в Кировском районе.
Напомним, что, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Даже на пляже необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, обязательно нужно помнить и о мерах безопасности на воде.
Где в крае разрешено купаться?
Во Владивостоке:
– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);
– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);
– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);
– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);
– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);
– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);
– место массового отдыха «Пляж Адмирал» (станция Садгород, Амурский залив);
– пляж «Океан» (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив).
В Находке:
– база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный» (бухта Триозерье);
– пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая);
– пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);
– пляж (бухта Рифовая, озеро Ливадийское);
– база отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);
– пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);
– пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);
– пляж «Парус» (бухта Средняя);
– пляж (бухта Стрельбище);
– пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта Анны);
– пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);
– пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток);
– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);
– комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);
– пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя).
В Шкотовском районе:
– база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;
– пляж «Нептун» (Фокино, бухта Руднева).
В Хасанском районе:
– пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);
– 4 пляжа в бухте Рисовой (село Андреевка);
– пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);
– пляж (Славянка, бухта Баклан);
– пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);
– пляж (бухта Новгородская).
В Кировском районе:
– детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).
В Уссурийске:
– ООО «ТурПримКам» база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро Солдатское);
– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10а).
Отдел новостей «В»
Фото Алексея ВОРОНИНА