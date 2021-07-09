В Приморье составили список безопасных пляжей Более 40 пляжей и мест массового отдыха на водоемах разрешены к эксплуатации в Приморском крае. По информации Главного управления МЧС России по Приморскому краю, именно столько территорий по состоянию на 7 июля прошло проверку и освидетельствование на безопасность.

«Согласованные» для купания локации оборудованы всем необходимым для безопасного отдыха на воде. Больше всего безопасных пляжей в Находкинском городском округе – 15, на втором месте – Хасанский район с 11 разрешенными объектами, 9 пляжей прошли проверку во Владивостоке, 3 – в Шкотовском районе и Фокино.

Удаленные от моря муниципалитеты тоже имеют места для отдыха на воде, соответствующие всем требованиям: два из них находятся в Уссурийске, а еще одно – в Кировском районе.

Напомним, что, несмотря на открытие купального сезона, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией COVID-19. Даже на пляже необходимо продолжать соблюдать социальную дистанцию. Кроме этого, обязательно нужно помнить и о мерах безопасности на воде.

Где в крае разрешено купаться?

Во Владивостоке:

– пляж санатория «Приморье» МВД России (Амурский залив);

– пляж ООО «Лотс» (Уссурийский залив);

– пляж МУП «Парк культуры и отдыха имени Лазо» (Амурский залив);

– пляж «Ривьера Лагуна» (Амурский залив);

– место массового отдыха «Чайка» (Амурский залив);

– место массового отдыха ООО «Прибой» (мыс Токаревская кошка);

– место массового отдыха «Пляж Адмирал» (станция Садгород, Амурский залив);

– пляж «Океан» (Уссурийский залив);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Юнга» (бухта Емар, Уссурийский залив).

В Находке:

– база отдыха «Триозерье» АО «Порт-Восточный» (бухта Триозерье);

– пляж детского оздоровительного лагеря «Радуга» (бухта Рифовая);

– пляж «Бухта Отрада» (бухта Отрада);

– пляж (бухта Рифовая, озеро Ливадийское);

– база отдыха «Морской бриз» (бухта Триозерье);

– пляж поселка Авангард (бухта 2-я Прибойная);

– пляж озера Ливадийского (бухта Рифовая);

– пляж «Парус» (бухта Средняя);

– пляж (бухта Стрельбище);

– пляж детских оздоровительных лагерей «Альбатрос» и «Спартанец» (бухта Анны);

– пляж базы отдыха «Золотой берег» (бухта Шепалова);

– пляж базы отдыха «Квалитет» (залив Восток);

– пляж базы отдыха «Зеленый мыс» (бухта Подосенова);

– комплекс семейного отдыха «Поющие пески» (бухта Петрова);

– пляж базы отдыха «Жемчужная» (бухта Средняя).

В Шкотовском районе:

– база отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– большой искусственный водоем на базе отдыха «Штыковские пруды» в поселке Штыково;

– пляж «Нептун» (Фокино, бухта Руднева).

В Хасанском районе:

– пляж «Бухта Троицы» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Троицы, село Андреевка);

– 4 пляжа в бухте Рисовой (село Андреевка);

– пляж «Золотые пески» (бухта Бойсмана);

– пляж (Славянка, бухта Баклан);

– пляж «Центральный» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж базы отдыха «Лагуна» (бухта Троицы, село Андреевка);

– пляж (бухта Новгородская).

В Кировском районе:

– детский оздоровительный лагерь «Мечта» (село Подгорное, озеро Ходячее).

В Уссурийске:

– ООО «ТурПримКам» база отдыха «Берег детства» (Уссурийск, озеро Солдатское);

– детский оздоровительный лагерь «Астероид», два открытых бассейна (Уссурийск, Новоникольское шоссе, 10а).

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА