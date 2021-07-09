Арктику открыли заново. В библиотеке ДВФУ Выставка-читальный зал (16+), посвященная 50-летию научно-педагогической деятельности профессора Владимира Печерицы, торжественно открылась в библиотеке кампуса ДВФУ. Приморский ученый-международник, известный далеко за пределами страны, презентовал свою новую монографию «Открывающаяся Арктика в мировой политике и международных отношениях».

Поздравить доктора наук с памятной датой и долгожданной публикацией пришли генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь, коллеги и аспиранты. Появление почетных гостей на празднике неудивительно – профессор Печерица известен как основатель Школы международных отношений в Приморском крае и личность, способствующая развитию науки на Дальнем Востоке.

«Я хочу поздравить вас с большой датой – 50-летием научно-педагогической деятельности. Это большое событие не только для вас, но и для ваших учеников, коллег, для всех, присутствующих в этом зале. Я знаю, что за вашими плечами большое научное наследие, десятки монографий, научных статей. Однако, мне кажется, не это главное. Главное, что вы подготовили и передали свои знания прекрасным ученикам. Этим людям очень повезло, что у них есть такая возможность!» – поздравил профессора генеральный консул КНР во Владивостоке Янь Вэньбинь.

Владимир Печерица является известным в России и за рубежом специалистом в области политической истории, теории политики и политических процессов в странах АТР. Поэтому многие не ожидали, что тема новой профессорской монографии будет посвящена Арктике. Но есть и те, кто не удивлен резкой сменой приоритетов.

«Я работаю в издательстве университета уже порядка 20 лет, и имя Владимира Федоровича неразрывно с ним связано. Действительно, очень много издано, профессор – величина в науке, его темы всегда актуальны. Он рос с университетом, а университет рос с Владимиром Федоровичем. Я желаю ему здоровья и творчества и надеюсь, что это не последняя его работа», – поделилась редактор монографии Светлана Прудкогляд.

Отдел новостей «В»

Фото предоставлено ДВФУ