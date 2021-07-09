На прием к врачу доставит автобус В конце июля во Владивостоке появится еще один маршрут общественного транспорта. По просьбам горожан автобус № 30к будет доставлять пассажиров до поликлиники № 6 на Черемуховой, 32, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Все решения об изменении маршрутной сети принимаются только после изучения пассажиропотока и пожеланий горожан. В наше управление обращались пассажиры с просьбой пустить автобус до поликлиники № 6. На данный момент ближайшая остановка находится в 300 метрах от медицинского учреждения, по пути приходится идти в подъем либо преодолевать несколько лестниц – для людей старшего возраста это, конечно, тяжело. А учитывая, что на базе данной поликлиники открыт амбулаторно-инфекционный центр и поток пациентов увеличился в разы, вопрос введения здесь маршрута общественного транспорта особенно актуален», – объяснил начальник управления транспорта Александр Иванов.

Два автобуса № 30к будут проходить по маршруту «Бухта Тихая – Черемуховая – Бухта Тихая» с интервалом в 30 минут. Как отмечают в управлении транспорта, маршрут будет запущен после заключения контракта с перевозчиком – ориентировочно во второй половине июля.

Отметим, что в 2021 году уже введены изменения в маршрут № 5 – его продлили до Назимовской батареи. Также планируется изменить схемы маршрутов № 5, 12, 29к и 79. Маршрут № 12 продлят до Семеновской, № 79 «Бухта Тихая – Перинатальный центр – ТЦ «Изумруд» пойдет через фуникулер и Партизанский проспект, № 29к продлевается до мыса Поспелова. Кроме того, осенью во Владивостоке появится четыре новых маршрута.

Кроме того

Автобус, курсирующий по маршруту «Площадь Семеновская – Нерчинская, 58», теперь останавливается на улице Фонтанной.

Здесь оборудовали место остановки общественного транспорта: нанесли разметку и установили соответствующий дорожный знак. Сделано это на основе многочисленных обращений жителей, которые жаловались, что остановка «Телецентр» неудобна и небезопасна: люди были вынуждены выходить и идти по проезжей части, чтобы попасть на тротуар. Поэтому остановочный пункт «Телецентр» перенесли на несколько метров ниже, на Фонтанную. Остановка обустроена сразу после пешеходного перехода.

Отдел новостей «В»

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с сайта vlc.ru, Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru