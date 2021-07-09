Родителям с небольшим доходом помогут новые пособия Пенсионный фонд России с 1 июля приступил к приему заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Для этого необходимо направить заявление на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства.

Новые выплаты будут предоставляться матери или отцу, в одиночку воспитывающим детей 8-16 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности. Размер пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50 % прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50 % прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости. Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА