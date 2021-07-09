В районах Владивостока продолжают работать ярмарки Свежие продукты можно купить на специально оборудованных торговых площадках сразу по нескольким адресам в краевом центре.

По пятницам овощами, фруктами и другой продукцией торгуют на ул. Верхнепортовой, 2г (территория в районе торгового комплекса и почтамта). По субботам и воскресеньям торговля разворачивается на ул. Жигура, 2б – в районе бывшего трамвайного кольца. В воскресенье покупателей также ждут на ярмарке в районе Патрокла – на ул. Басаргина, 15.

Покупателей приглашают приобрести свежие овощи, мясную, рыбную и молочную продукцию местных производителей, фрукты, ягоды и многое другое.

Ежедневно ярмарки работают также на улице Невельского, 19 и на Маковского, 15. Кроме того, во Владивостоке каждый день открыты рынки: «Сельхозрынок» на ул. Прапорщика Комарова, 32, «Владторгсервис» на ул. Некрасовской, 69, «Самоцвет» в районе проспекта 100 лет Владивостоку, 105а, а также на площади Баляева.

Отдел новостей «В»

Фото Алексея ВОРОНИНА